Zool Redimensioned: nostalgie et plateformes

Cela fait maintenant plusieurs années que les rééditions, nouvelles versions et autres remises au goût du jour sont de circonstance dans le domaine du jeu vidéo. Zool, un titre quelque peu obscur tout droit sorti de l’année 1992, revient donc ces jours-ci sous la forme de Zool Redimensioned, un jeu de plateformes qui plaira principalement aux nostalgiques.

L’année 1992, donc, avec un jeu développé au départ par Gremlin Graphics, et qui était entre autres sorti sur l’Amiga 500 et l’Atari ST, ainsi que sur quantités de consoles. Trente ans (!) plus tard, les concepteurs de la Sumo Digital Academy proposent une déclinaison au goût du jour, avec visuels présentables sur grand écran, et bien sûr comptabilité avec diverses manettes, y compris sur ordinateur.

À travers une série de mondes comptant chacun une poignée de niveaux, Zool, un « ninja de la 9e dimension », comme l’indiquait le titre original, doit vaincre ses ennemis, mais surtout éviter de perdre des points de vie, tout en recueillant les divers items à collectionner, avant de s’emparer de l’icône marquant la fin du niveau et le passage au suivant. Le tout sur une musique rappelant forcément le début des années 1990. Pas question d’une nouvelle déclinaison, ici, on s’en souviendra, mais d’une transposition de l’oeuvre originale sur de nouvelles plateformes.

Est-ce que c’est réussi? Est-ce que Zool, ninja de la 9e dimension, avec ses ennemis de toutes les formes et de toutes les couleurs, avec ses niveaux plus que bariolés et éclatés, peut convaincre les joueurs de découvrir ou redécouvrir le personnage du début des années 1990?

Franchement, on peut en douter. Après tout, il y a une bonne raison pour laquelle tous les jeux de plateformes de cette époque, à l’exception de Mario et Sonic, sont disparus dans les brumes de l’histoire. D’abord, parce que le marché était saturé, et ensuite parce qu’il faut se rendre à l’évidence: la plupart des titres étaient mauvais, au mieux, ou encore carrément médiocres. Si on se souvient ainsi de Bubsy, c’est surtout pour l’horreur abyssale de sa version en 3D, notamment. Pas parce que le jeu a été en mesure de menacer la domination du plombier à moustache ou du mammifère bleu courant à toute vitesse.

Ennemis qui se confondent avec le décor, niveaux qui partent dans tous les sens, une fluidité de mouvement du personnage principale qui s’oppose à la nécessité de progresser lentement pour éviter de marcher sur des adversaires ou des pieux aiguisés… Disons que Zool Redimensioned est minimalement potable, mais sans plus. Une étrange dose de nostalgie pour ceux qui tiennent absolument à se replonger dans le contexte vidéoludique de cette époque reculée.

Zool Redimensioned

Développeur: Sumo Digital Academy

Éditeur: Secret Mode

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu non disponible en français