Profile: dans la toile des djihadistes

Présenté dans différents festivals en 2018, il aura fallu attendre longtemps pour que Profile, un film racontant l’histoire vraie d’une journaliste ayant révélé les méthodes de recrutement de l’État islamique sur Internet, fasse son arrivée sur les tablettes, mais il est enfin possible de se le procurer depuis la semaine dernière en Blu-ray et DVD.

En 2014, alors que le nombre d’adolescentes européennes abandonnant leurs familles et leur pays natal pour joindre les rangs de l’État islamique ne cesse de croître, la journaliste Amy Whittaker se voit confier par sa rédactrice en chef le mandat d’écrire un article expliquant les motivations de ces jeunes, ainsi que les tactiques utilisées par les recruteurs de l’organisation terroriste pour les attirer. Sous le pseudonyme de « Mélodie Nelson », elle se crée d’abord une fausse identité sur les réseaux sociaux, celle d’une jeune femme nouvellement convertie à l’Islam, et commence ensuite à partager des vidéos de propagande de Daech sur son compte Facebook. Rapidement, elle est contactée par un certain Abu Bilel, un djihadiste parti combattre en Syrie. Amy tentera de soutirer des informations à cet homme charmant qui flirte avec elle, la demande en mariage et essaye de la convaincre de venir le rejoindre, mais elle éprouvera de plus en plus de difficulté à mener ses deux vies parallèles.

Inspiré de l’histoire vraie de la journaliste française Anna Érelle, qui réussit à prendre contact virtuellement avec un recruteur de l’État Islamique et dont la publication de ses articles lui vaudra une fatwa l’obligeant à changer d’identité et à vivre dans la peur, Profile est un film assez particulier de Timur Bekmambetov puisque, comme Unfriended (dont Bekmambetov est d’ailleurs le producteur), il se déroule entièrement à l’intérieur d’un écran d’ordinateur, à travers ses multiples fenêtres et ses notifications. L’intrigue se déroule donc entre le navigateur Web, le logiciel de clavardage, les appels Skype, les vidéos sur YouTube et la boîte de courriels, et contient sa part d’images saccadées ou carrément pixellisées, mais au-delà du simple exercice de style, ce choix de réalisation sert très bien le propos du long-métrage, puisque l’Internet constitue la plateforme de choix pour l’État islamique dans le recrutement et la radicalisation des jeunes d’un peu partout à travers le monde.

Sorte de huis clos informatique, Profile compte évidemment très peu de comédiens au sein de sa distribution. Présente dans toutes les scènes du film, Valene Kale, l’interprète du personnage principal d’Amy Whittaker, livre une performance criante de vérité, alors que la jeune femme joue un double jeu dangereux, et craint de plus en plus pour sa sécurité durant les 26 jours que durera son infiltration. Au lieu d’incarner un terroriste monolithique et antipathique, l’acteur Shazad Latif (Star Trek: Discovery) fait preuve de beaucoup de nuance pour montrer comment, du moins au début, Abu Bilel utilise le charme et la séduction pour attirer les jeunes femmes dans son piège, à la manière d’un proxénète. Dans les rôles secondaires, on retrouve Morgan Watkins, qui joue le copain d’Amy, Christine Adams, sa rédactrice en chef, ou Amir Rahimzadeh, le technicien informatique qui l’aidera à enregistrer l’écran de son ordinateur ainsi que ses vidéoconférences avec le terroriste afin de documenter son enquête.

La version haute définition de Profile contient le long-métrage sur un disque Blu-ray, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Il n’y a absolument aucune forme de matériel supplémentaire sur l’édition par contre, ce qui est un peu dommage. On aurait apprécié une revuette dans laquelle Timur Bekmambetov expliquerait pourquoi il a choisi d’adapter cette histoire à l’écran, les défis rencontrés pour réaliser un long-métrage se déroulant entièrement à travers un écran d’ordinateur, ou un bref documentaire sur les faits véridiques ayant inspiré le film.

Depuis que la pandémie nous a frappés de plein fouet, on n’entend plus beaucoup parler de l’État islamique, et si Profile n’est plus vraiment d’actualité, le film propose tout de même une plongée captivante au cœur d’un phénomène ayant défrayé la manchette pendant de nombreuses années.

7/10

Profile

Réalisation: Timur Bekmambetov

Scénario: Britt Poulton, Olga Kharina et Timur Bekmambetov (d’après le livre de Anna Érelle)

Avec: Valene Kane, Shazad Latif, Morgan Watkins, Christine Adams, Kate Watson, Kelley Mack et Amir Rahimzadeh

Durée: 106 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol