Sony Music se mobilise pour collaborer avec… Roblox

Des plateformes de diffusion en ligne au méta-univers du jeu Roblox, il semble n’y avoir qu’un pas, du moins pour Sony Music Entertainment, qui s’est empressé de le franchir. Dans une annonce effectuée la semaine dernière, les deux entreprises ont annoncé la mise sur pied d’un partenariat qui mènera à la diffusion des oeuvres musicales d’artistes signés par Sony, notamment sous la forme « d’expériences musicales innovantes ».

Dans un communiqué publié sur son site web, Roblox a fait savoir que les artistes de Sony auront également accès à « une gamme de nouvelles opportunités commerciales pour rejoindre de nouveaux publics et générer de nouvelles sources de revenus en lien avec le divertissement virtuel.

Véritable « jeu dans un jeu », Roblox est en fait une plateforme de diffusion de jeux créés par des développeurs à l’interne, mais surtout par des membres du public. Lancé en 2006 sur PC, puis sur appareils mobiles, et enfin la console Xbox One, cet univers, le titre permet de concevoir ses propres mini jeux, et d’y jouer seul ou en groupe, avec d’autres internautes.

Roblox réalise ses profits en offrant une série de microtransactions. En date du mois de mai, écrit le site web spécialisé Gamasutra, quelque 43 millions de personnes se connectaient tous les jours à Roblox. Plusieurs artistes, dont certains déjà embauchés par Sony Music, ont déjà commencé à travailler avec Roblox, dont le rappeur Lil Nas.

Ce dernier a déjà testé la formule dite du concert numérique, c’est-à-dire une prestation musicale présentée à l’intérieur d’un jeu, à l’intention des participants de celui-ci uniquement. L’artiste s’est produit devant quelque 36 millions d’utilisateurs de Roblox en novembre 2020.

« Nous avons à peine exploré les possibilités impliquant Roblox et l’industrie de la musique, et les opportunités que cela pourrait inclure pour les mélomanes à travers le monde », a fait savoir Jon Vlassopulos, vice-président de Roblox et chef mondial du département musique, toujours par voie de communiqué.

Selon Gamasutra, les velléités musicales de Roblox ne plaisent pas à tout le monde: l’Association nationale des éditeurs de musique (NMPA), aux États-Unis, a intenté une poursuite contre l’entreprise, en juin. L’organisation allègue que les oeuvres de plusieurs artistes comme Ariana Grande, Ed Sheeran et d’autres ont été hébergées et diffusées illégalement dans des jeux mis en ligne sur la plateforme. Des dommages minimaux de 200 millions de dollars sont réclamés.

En avril, les revenus de Roblox se sont établis à 143 millions de dollars américains, soit une hausse de 138% par rapport à la même période, l’année précédente.