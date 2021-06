Trek12, l’aventure à la verticale

Avez-vous ce qu’il faut pour résister aux éléments et triompher de certains des plus grands obstacles de notre planète? Et, plus important encore, les dés sont-ils en votre faveur? Les aventuriers audacieux auront fort à faire avec Trek12, un jeu de société mêlant planification rigoureuse, hasard et capacité d’adaptation.

Le concept peut sembler simple: vous lancez les dés, et en fonction du résultat obtenu, vous devez effectuer un choix mathématique, puis placer le nombre dans l’une des cases ornant la face d’une montagne à gravir. Mais attention: le choix mathématique en question comporte des options limitées. Et après avoir épuisé une catégorie de possibilités, il faudra se rabattre sur d’autres choix, ce qui pourra avoir un impact sur le score final.

Car il s’agit bien de marquer des points, ici. Plus longue série numérique, plus grand nombre de chiffres identiques collés les uns contre les autres, etc. Trek12 ne manque pas d’options pour tenter de prendre le dessus et de l’emporter, mais pour être certain de gagner, il faudra combiner chance, agilité et audace.

Pire encore – ou mieux encore, c’est selon –, les montagnes à gravir croissent en difficulté. Certains endroits utilisés pour inscrire des nombres seront réservés à certains d’entre eux seulement, ou ne seront carrément pas accessibles. Le jeu prévoit aussi, en fonction de ses différents modes, l’apparition de pièces d’équipement à utiliser au moment opportun, ou encore la présence de personnages dont les effets seront fort appréciés, ou, au contraire, vilipendés.

Prévu pour faire jouer jusqu’à 50 personnes, mais sans doute plus agréable dans une formule allant de deux à cinq joueurs, Trek12 a l’avantage de ne nécessiter, ultimement, qu’une feuille, deux dés et un crayon pour une partie. Bien sûr, on peut y ajouter diverses pièces, notamment l’équipement dont il était précédemment question, mais on est véritablement ici en présence d’un jeu éminemment portatif, ce qui est fort appréciable.

Avec ses règles simples, ses possibilités multiples, ses divers niveaux de jeu et la possibilité d’y jouer seul ou en très petit groupe (ce qui est encore nécessaire, merci la pandémie), Trek12 est un excellent choix, qu’il s’agisse d’en jouer une ou deux courtes parties, ou pour s’y mesurer pendant quelques heures. Un titre à ajouter à sa collection, certainement.