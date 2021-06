Nobody: réveiller l’ours qui dort

Surtout associé à des comédies et des rôles plus légers, Bob Odenkirk se révèle comme un surprenant héros de film d’action dans Nobody, un long-métrage hyper violent disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Effectuant du travail de bureau pour la compagnie de son beau-père et habitant une maison de banlieue cossue avec sa conjointe et ses deux enfants, Hutch Mansell mène une vie rangée. Une nuit, il est victime d’une invasion de domicile, alors que deux individus cagoulés pénètrent chez lui pour le dérober. Appelés sur les lieux, les policiers affichent un mépris manifeste pour cet homme incapable de défendre sa famille. Cet incident est la goutte qui fait déborder le vase, et le lendemain, lorsque cinq truands intimident une jeune femme dans l’autobus le ramenant du boulot, le père de famille leur assène une sérieuse raclée. Malheureusement, l’une de ses cinq « victimes » est le frère d’un membre influent de la mafia russe, et Hutch se retrouve dans la mire de l’organisation criminelle. Multipliant, sans succès, les tentatives pour l’assassiner, les tueurs professionnels en viendront à se demander s’ils n’auraient pas affaire à un dur à cuire ayant fait une croix sur son passé violent.

Le premier nom qui vient à l’esprit quand on pense à des acteurs de films d’action est sans doute Jason Statham, Vin Diesel ou Dwayne Johnson, mais certainement pas Bob Odenkirk, connu ces dernières années pour son rôle d’avocat véreux dans les séries télévisées Breaking Bad et Better Call Saul, et Nobody repose en grande partie sur cette idée d’une homme ne payant pas de mine qui s’avère une véritable brute coriace pour se distinguer des autres productions du genre. Le long-métrage se démarque aussi par une violence qui, contrairement à la majorité des longs-métrages hollywoodiens, n’est pas exagérée ou caricaturale, mais bien brutale, où chaque coup semble faire vraiment mal. Que Hutch pratique une trachéotomie avec une paille sur un homme dont il a enfoncé le larynx à l’aide d’un poteau d’autobus, ou qu’il brûle le visage d’un agresseur avec l’eau d’une bouilloire, on comprend facilement pourquoi l’œuvre est classée 18 ans et plus.

Bob Odenkirk, dont le visage se recouvre peu à peu d’ecchymoses et de blessures à mesure que le film avance, s’est clairement investi pour jouer le rôle de Hutch Mansell, et il effectue lui-même toutes ses scènes de bataille dans Nobody. Il ajoute ainsi une corde à son arc, et le comédien n’a jamais eu l’air aussi redoutable. Il partage la vedette avec Michael Ironside, un abonné aux rôles de soldats ou de bandits patibulaires, Connie Nielsen (Wonder Woman), Colin Salmon (Arrow) et le rappeur du groupe Wu-Tang Clan, RZA. Étant donné son âge respectable, Christopher Lloyd a dû se réjouir d’être embauché pour incarner un pépé qui, bien qu’il réside à l’hospice, est toujours capable de botter des culs. Le réalisateur a eu l’intelligence d’engager un vrai Russe, Aleksey Serebryakov, pour jouer le mafieux, mais ce dernier livre un vilain extrêmement stéréotypé.

La version haute définition de Nobody comprend le film sur disques Blu-ray et DVD, et inclut un code pour télécharger une copie numérique. Du côté du matériel supplémentaire, on trouve deux pistes de commentaires, l’une livrée par le cinéaste Ilya Naishuller et l’acteur Bob Odenkirk, l’autre par le réalisateur seul. On trouve également trois scènes retirées du montage final, une courte revuette revenant sur l’entraînement intensif de plusieurs semaines auquel s’est soumis Odenkirk pour le rôle, une autre d’une dizaine de minutes où les producteurs, le réalisateur et les acteurs principaux parlent de la genèse du projet, ainsi que quatre « making of » explorant les coulisses d’autant de scènes de batailles emblématiques du long-métrage.

S’il a eu l’idée originale d’utiliser un personnage principal ne possédant vraiment pas le physique de l’emploi, Nobody ressasse quand même les clichés habituels du genre, et il faut définitivement être un amateur de films d’action pour apprécier cette ode à la masculinité, remplie de testostérone et de brutalité.

6.5/10

Nobody

Réalisation : Ilya Naishuller

Scénario : Derek Kolstad

Avec : Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Michael Ironside, Colin Salmon et RZA

Durée : 91 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol