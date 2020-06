Galaxies : une lointaine ancêtre qui réécrit leur naissance

La découverte d’une très ancienne galaxie en forme de disque massif, un peu comme notre Voie lactée, secoue ce que nous pensons connaître de leur formation. Une telle structure, selon les modèles cosmologiques traditionnels, n’aurait en effet dû se former que tardivement dans l’histoire de notre Univers. Or, cette galaxie est née un petit milliard et demi d’années après le Big Bang.