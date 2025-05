La OnePlus Watch 3, la suite logique des choses

Une nouvelle version d’un produit avec tout juste assez de changements pour justifier un numéro différent? Il pourrait être tentant de qualifier la montre connectée Watch 3, du fabricant chinois OnePlus, de simple « révision » du précédent modèle, une révision que l’on vendra à fort prix. Et s’il est vrai que plusieurs améliorations sont mineures, il faut saluer les bons coups: l’entreprise propose de nouveau un produit très solide.

L’an dernier, le test du précédent modèle, la Watch 2, avait permis de renouer avec le plaisir d’un appareil qui ne nécessite pas une recharge quasi quotidienne, comme cela peut être le cas pour un téléphone intelligent, ou encore la première déclinaison de la montre connectée de Google.

Cette fois, la chose est évidemment moins surprenante, mais la capacité de la pile semble avoir été améliorée, encore une fois. Rien qui ne nous permette de changer ladite pile aussi peu souvent qu’avec une montre traditionnelle, mais il n’est pas rare d’atteindre les quatre, voire les cinq jours avant de devoir brancher l’appareil pour une heure. Ou deux, au pire.

Ce que l’on remarque, aussi, c’est une plus grande facilité d’utilisation des fonctionnalités liées au sport. Vous marchez pendant un certain temps? La montre vibrera et lancera une séance d’entraînement. Idem pour la course, même si pour d’autres sports, il sera nécessaire de préciser le type d’activité physique. D’ailleurs, si vous effectuez une sortie en vélo, et que vous devez vous arrêter à une intersection, par exemple, votre montre vibrera pour vous indiquer que votre entraînement est en pause… et vibrera à nouveau lorsque vous vous remettrez à pédaler. Rien de particulièrement agaçant, mais la chose peut faire sourire si l’on circule sur une piste cyclable en milieu urbain, et que l’on se sentait soudainement l’âme sportive.

Du reste, l’interface demeure la même, y compris en ce qui concerne l’application mobile. Et donc, s’il ne s’agit pas d’une révolution, on apprécie la possibilité de changer rapidement de montre, sans devoir passer à travers une série d’étapes longues et fastidieuses pour reconfigurer le tout.

Faut-il absolument changer sa OnePlus Watch 2 pour une OnePlus Watch 3, si le modèle précédent fonctionne toujours? Non, pas du tout. Surtout pas pour un prix de 450$. Mais si l’on cherche à se procurer une montre connectée, l’offre de OnePlus en la matière est franchement excellente. Oui, le prix peut sembler élevé, mais la qualité est clairement au rendez-vous.

À considérer, donc, pour les amateurs aux poches profondes et pour les technophiles près à faire le grand saut.