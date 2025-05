Rembobinage #170: Deux femmes en or

Plus de 50 ans après le film original, la réalisatrice Chloé Robichaud propose une relecture plus moderne et progressiste de DEUX FEMMES EN OR. À Rembobinage, Kevin et Hugo se penchent sur ce film mêlant amour, problèmes de couple, infidélité, réappropriation de la sexualité et humour.

