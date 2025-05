Des titres de nouvelles qui tendent de plus en plus vers le « click bait »

Depuis 20 ans, les titres des nouvelles en ligne sont devenus plus longs, plus négatifs, et se concentrent de plus en plus sur le taux de clics, sans égard à la qualité journalistique de l’ensemble. Voilà du moins la conclusion d’une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l’Institut Max Planck pour le développement humain.

Les travaux en question, publiés dans Humanities and Social Sciences Communications, portent sur un échantillon de quelque 40 millions de titres publiés dans des médias de langue anglaise, au cours des 20 dernières années.

Au dire des chercheurs, le web est l’équivalent d’un gigantesque magasin où les journalistes utilisent les titres pour se faire concurrence et tenter d’attirer l’attention des lecteurs. Cette attention, disent-ils, est une denrée rare à l’ère numérique, puisque le contenu peut être produit encore plus rapidement et de façon plus abordable que jamais auparavant, ce qui entraîne une saturation du marché et une lutte féroce pour attirer le regard des internautes.

Ainsi, ce sont les titres qui jouent un rôle essentiel pour attirer les lecteurs; les journalistes doivent non seulement capter l’attention de ceux-ci, mais également susciter leur curiosité, écrivent encore les chercheurs. Et contrairement aux titres dans la presse écrite, le succès des titres, en ligne, se mesure en nombre de clics.

Selon les auteurs de l’étude, cela fait en sorte que ces titres de dépêches sont rédigés de façon à générer le plus de clics possible, et deviennent donc du clickbait.

« Notre analyse démontre que le langage employé dans l’écriture des titres a changé de façon systématique au cours des années », affirme le principal auteur des travaux, Pietro Nickl. « Plusieurs des changements indiquent que ces titres sont adaptés aux nouvelles circonstances et pressions de l’environnement numérique. »

Des changements marqués depuis 20 ans

L’analyse en question a principalement porté sur les transformations linguistiques et structurelles dans les titres de nouvelles, depuis les années 2000. Ces changements reflètent non seulement les modifications apportées aux pratiques éditoriales, mais aussi l’importance croissance des titres comme élément clé dans le contexte de la concurrence pour l’attention en ligne.

Ce qui distingue notamment le clickbait des autres méthodes de rédaction de titre, c’est que ce genre de manchettes est généralement écrit sur le ton de la conversation, et sert à stimuler la curiosité, mais sans révéler trop d’informations. En fait, les chercheurs disent avoir constaté que la longueur moyenne des titres a augmenté continuellement pendant la période examinée.

Les auteurs ont également recensé une utilisation accrue de trucs linguistiques associés au clickbait, y compris des verbes en forme active, l’utilisation de pronoms tels que « je », « vous », ou « ils », ainsi qu’un recours plus fréquent à des mots associés à des questions (« comment », « quoi », « pourquoi »).

Ces éléments alimentent la curiosité en créant un vide informationnel que les lecteurs ne peuvent combler qu’en cliquant pour ouvrir l’article.

Parmi les autres constats, on note que les structures de phrase ont également changé, avec le temps. Si des phrases contenant des noms tels que « Séisme au Myanmar » étaient répandues au début des années 2000, des phrases complètes sont par la suite devenues plus populaires. Ces titres sont plus dynamiques et suscitent davantage d’émotions, le tout comprenant également souvent une structure narrative.

Le changement en termes de ton émotionnel est tout aussi important. Une analyse des sentiments a démontré que les titres sont devenus plus négatifs, en moyenne, que ce soit du côté des médias de grande qualité, ou encore des tabloïds. Et les médias de droite utilisent beaucoup plus souvent des titres négatifs que les médias neutres ou de gauche.

Des développements renforcés par les algorithmes

« Les changements ne résultent pas de décisions éditoriales individuelles, mais reflètent un processus de sélection culturel. Des caractéristiques linguistiques spécifiques perdurent parce qu’elles sont plus efficaces, en fonctions des conditions de l’économie de l’attention numérique. Ces caractéristiques sont utilisées de plus en plus fréquemment, parfois sans que les gens qui les ont créées ou qui les consomment s’en rendent compte », soutient M. Nickl.

Cette transformation est renforcée par les algorithmes de recommandations sur les médias sociaux, écrivent les chercheurs.

L’étude s’appuie sur les données provenant de quatre grands médias: le New York Times, le Guardian, le Times of India et ABC News Australia, ainsi qu’une base de données intitulée News on the Web, qui comprend 30 millions de titres de nouvelles en ligne provenant de divers pays.

Des informations provenant du site web Upworthy – comme exemple marquant du style clickbait – et d’une série d’études scientifiques ont aussi été analysées.

Le contenu manipulateur est plus difficile à détecter

De l’avis des auteurs de l’étude, les résultats obtenus suscitent des questionnements importants: la prévalence croissante du style clickbait dans les médias traditionnels pourrait, à long terme, saper la confiance envers le journalisme et compliquer le fait de distinguer entre le contenu fiable et les tentatives de manipulation.

De fait, plusieurs caractéristiques linguistiques qui représentaient autant de drapeaux rouges, et qui indiquaient des méthodes pouvant s’apparenter à la désinformation, ou au mensonge, sont maintenant monnaie courante, même dans les médias réputés.

Aux yeux des chercheurs, si des données chiffrées comme le taux de clics ou le temps passé sur une page web ont des effets délétères sur le contenu, alors il temps de passer à des statistiques différentes.

Ainsi, on pourrait entre autres imaginer une façon de mesurer « l’ampleur » d’un article qui serait lu par les internautes, plutôt que de simplement évaluer le nombre de clics, lit-on encore dans l’étude.