The Four Seasons, ou le gaspillage d’un potentiel

Nick va laisser Anne: après 25 ans de mariage, ce couple va donc éclater, avec des impacts pour non seulement nos deux futurs ex-conjoints, mais aussi leur groupe d’amis. Et dans The Four Seasons, ce regard sur l’amour, la tristesse, le couple et l’évolution des relations amoureuses va malheureusement se perdre dans les méandres d’une comédie aussi décousue qu’ennuyante.

On pouvait sans doute s’y attendre: réunir Steve Carell, Will Forte et Tina Fey dans une même production, dans une cocréation de Mme Fey, justement, le tout basé sur la comédie romantique du même nom d’Alan Alda, télégraphiait probablement le fait que cette oeuvre en huit épisodes, présentée sur Netflix, ne serait pas spécifiquement sérieuse.

Et pourtant, le potentiel était là: un fond potache, peut-être, mais aussi des thèmes importants, comme ce qui fait fonctionner une relation à long terme; les sacrifices liés à la fin d’un couple; les réflexions des amis proches, dont les loyautés peuvent maintenant être divisées en deux, etc.

D’autant plus que dans le cas qui nous préoccupe, la fin du mariage de Nick et Anne pousse les deux autres couples d’amis, Claude et Danny, d’abord, puis Kate et Jack, à se questionner sur le fonctionnement de leur couple respectif.

Malheureusement, on dirait que les créateurs de la série Mme Fey et ses collègues Lang Fisher et Tracey Wigfield, ne savaient pas quoi faire avec ce qu’ils avaient entre les mains. Oh, Nick se met à fréquenter une femme dans la jeune trentaine? Ses amis et elle-même seront dépeints comme des adolescents immatures, voire idiots, qui n’aiment évidemment rien des « bonnes » choses des « adultes ».

Oh, des événements difficiles font en sorte que les couples de Claude et Danny et Jack et Kate battent de l’aile? On va discrètement régler les choses hors caméra, ou entre deux épisodes. Et s’il faut vraiment se mouiller et exposer des dysfonctionnements amoureux devant tout le monde, alors l’incartade, la pique ou le geste inapproprié sera pardonné en quelques minutes.

Il n’était évidemment pas nécessaire de transformer Four Seasons, d’abord une comédie romantique, en un drame terriblement déprimant, mais on aurait franchement apprécié que la télésérie nous propose autre chose que des gags parfois absurdes et des déclarations et des gestes, pourtant posés par des adultes, qui ont davantage leur place en maternelle.

Ce qui avait franchement beaucoup de potentiel, lors du premier épisode, s’est clairement égaré en cours de route. Un beau gâchis.

