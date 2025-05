Le chimpanzé qui a du rythme

Il nous arrive de taper du doigt ou du pied, sur un rythme précis, même en l’absence de musique. Les chimpanzés le font aussi.

Ce n’est pas parce qu’ils ont un ver d’oreille. Ils le font dans des circonstances diverses, quoique le plus souvent au repos. En revanche, ce comportement signale peut-être que les origines du « rythme musical humain » sont plus anciennes que les humains eux-mêmes, résume l’étudiante au doctorat en biologie comportementale Vesta Eleuteri, de l’Université de Vienne, en Autriche, auteure principale d’une étude, basée sur des années d’observations de chimpanzés dans la nature.

Ceux-ci tapent sur des rythmes tantôt rapides — et même plus rapides que les humains — tantôt lents, parfois en tapant sur des racines et la plupart du temps, lorsqu’ils sont au repos. Mais parfois aussi, dans leurs déplacements et même lors de manifestations d’agressivité.

L’écart le plus court entre deux « rythmes » était de 0,1 seconde; le plus long, de 5 secondes.

Et si les chercheurs utilisent le mot « rythme » dans leur étude parue le 9 mai dans la revue Current Biology, c’est parce que ces « coups » sont bel et bien réguliers, et non distribués au hasard. En tout, les chercheurs ont recensé 371 occurrences, chez 47 représentants de six populations appartenant à deux sous-espèces de chimpanzés, ceux de l’ouest (Pan troglodytes verus) et ceux de l’est (Pan troglodytes schweinfurthii). On observe même des différences entre les deux sous-espèces, ce qui suggère qu’une partie de cette forme d’expression est apprise, par l’imitation des congénères.

Quant à savoir ce que ces chimpanzés expriment vraiment, c’est au-delà de ce que cette étude d’observation peut établir. Tout au plus la répétition d’un individu à l’autre d’un même groupe et les différences d’un groupe à l’autre, suggèrent-ils qu’on est devant quelque chose qui s’apparente de façon intrigante à une ébauche d’expression musicale.