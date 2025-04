Your Friends and Neighbors: la déchéance de la vie de banlieue

Andrew Cooper a des problèmes: récemment divorcé, il se retrouve à perdre son emploi prestigieux (et bien rémunéré) au sein d’une firme financière. Désireux de sauvegarder les apparences, le voilà qui se met à cambrioler les maisons de ses voisins. Le tout contribuant à une situation que l’on imagine instable à plus ou moins court terme. Bienvenue dans Your Friends and Neighbors.

Voilà plusieurs années, maintenant, que Jon Hamm multiplie les rôles qui le sortent du carcan de Mad Men. Ironiquement, pourtant, c’est de nouveau dans la peau d’un père de famille désillusionné, buveur et coureur de jupons qu’on le retrouve, ici, dans cette série diffusée sur AppleTV+.

Ses dettes, ses crimes, ses relations de plus en plus étroites avec le crime organisé – par la force des choses –, mais aussi sa famille qui se désintègre (sa femme est en couple avec son ancien meilleur ami)… Le créateur Jonathan Tropper a clairement une dent contre les banlieues cossues, peuplées de gens trop riches qui font bâtir des maisons trop grandes, dans lesquelles les occupants accumulent trop de choses inutiles.

On savoure d’ailleurs le côté humour noir de la première saison de cette série, où les objets dérobés par « Coop » sont bien souvent décrits par Jon Hamm lui-même avec un ton rappelant les infopubs des années 1990. On apprécie aussi le cynisme du personnage principal, qui est violemment placé face à ses propres contradictions. Est-il trop fier pour accepter un nouvel emploi moins bien payé? Est-ce que l’adrénaline accompagnant ses larcins est une drogue trop forte pour revenir à une réalité ennuyante?

Au moment où la société américaine se désagrège, mais aussi alors que le capitalisme dans son ensemble a des allures de maladie en phase terminale, Your Friends and Neighbors vient personnifier, en quelque sorte, cette déchéance, cette vacuité. Cette misère des riches, peut-être? Voilà sans doute pourquoi cette idée d’un banlieusard congédié, quasiment au bout du rouleau, et forcé de se tourner vers le crime pour joindre les deux bouts, séduit autant. Ça et la belle gueule et le talent d’acteur de Jon Hamm, bien sûr.

Largement teintée d’humour noir, mettant en vedette un interprète franchement doué, et malgré quelques tendances à l’éparpillement, Your Friends and Neighbors est une proposition particulièrement solide. Un moment de télévision fort agréable. Vivement la suite.

Vous voulez encore plus de télévision et de cinéma? Découvrez Rembobinage!