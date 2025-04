Théâtre – Réfléchir à nos préjugés… et en rire

Pièce à tableaux traitant de plusieurs enjeux sociétaux, Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu dis est présentée à La Licorne jusqu’au 27 avril. L’oeuvre met ainsi de l’avant plusieurs personnages qui naviguent tant bien que mal dans la société, chacun étant forcé de confronter ses propres craintes, mais aussi ses préjugés et sa vision du monde teintée par ses valeurs.

Sur scène, on débute le tout avec un admirateur professionnel qui interviewe une autrice qu’il admire, afin de s’assurer qu’il peut se permettre la lecture de ses livres; suivront un solitaire sans amis, un chercheur d’emploi désirant garder l’anonymat, un divorcé débordé entré tardivement dans la paternité, un retraité désoeuvré, un ex ayant du mal à décrocher de la belle-famille…

Il ne faut pas non plus oublier cet amoureux en « couple » avec l’intelligence artificielle, un collègue un peu lourd, une rôdeuse se portant violemment à la défense d’enfants intimidés, un groupe de thérapie, ou encore un écrivant parlant à sa mère décédée.

Avec tous ces personnages, on explore la quête identitaire de chacun, mais aussi sa solitude, son désir d’être en relation avec l’autre – mais sa difficulté à y parvenir –, ainsi que la perte de repères. Alors que les malaises de tout ce beau monde s’accumulent, le public, lui, s’esclaffe.

Le texte est percutant et l’enchaînement des scènes ponctuées par des changements de décor et de costumes ne laisse pas de répit aux cinq comédiens, qui nous entraînent dans l’univers de multiples personnages.

Chaque fois, certains d’entre eux enfilent un sarrau pour disséquer les échanges entre les protagonistes.

Le tout est drôle, dynamique et on est parfois essoufflés pour les comédiens. Mention spéciale à l’impressionnante performance de Simon Boudreault en messager professionnel!

Le terrain est souvent glissant; on jongle avec les bonnes intentions, la rectitude et les préjugés. Les dialogues sont savoureux et même si la pièce traduit une certaine tristesse et reflète une époque turbulente, cette journaliste ne se rappelle pas avoir autant ri au théâtre. C’est réussi, car le rire demeure un merveilleux refuge en période difficile.

Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu dis, de Simon Boudreault, mis en scène par Lorraine Côté

Avec Marie-Josée Bastien, Charles-Étienne Beaulne, Simon Goudreault, Gaia Cherrat Naghshi et Hugues Frenette