Les humains et les avocats, une histoire d’amour depuis 7500 ans

Nos lointains ancêtres se faisaient-ils dire, eux aussi, qu’ils ne pourraient pas acheter de maison – ou plutôt de hutte – parce qu’ils mangeaient des avocats? Une récente étude a ainsi révélé que la domestication de ce fruit vert remonte à plusieurs milliers d’années, dans ce qui est aujourd’hui le Honduras.

Les travaux en question, publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences, établissent ainsi la date de cette culture à grande échelle des avocats à environ 5500 ans avant notre ère, en Amérique centrale.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs rattachés à plusieurs institutions américaines, en collaboration avec le Smithsonian, ont analysé plus de 1700 avocats fossilisés retrouvés sur un site archéologique.

Les avocats, rappelle-t-on, poussent naturellement dans plusieurs régions du Mexique, mais aussi de l’Amérique centrale et du Sud, en plus d’avoir été transplantés ailleurs dans le monde.

De précédents travaux avaient déjà révélé que la plus ancienne apparition de ces fruits remontait à environ 400 000 ans, au Mexique; au cours des millénaires qui ont suivi, ces avocats préhistoriques se sont scindés en trois espèces différentes.

Toujours selon les chercheurs, ce sont les très grands animaux qui ont longtemps été responsables de la dissémination des avocats et de leurs noyaux; après une extinction survenue à la fin du Pléistocène (il y a environ 11 000 ans), cette dissémination a repris avec l’aide des humains, qui ont probablement sauvé ce fruit de l’extinction, dit-on.

En analysant les avocats fossilisés retrouvés sur le site archéologique au Honduras, les chercheurs ont pu dater 56 d’entre eux; certains seraient ainsi vieux d’environ 11 000 ans.

Les chercheurs ont par ailleurs constaté que les pelures des fruits ont épaissi, avec le temps, tout comme le noyau, qui a grossi. Selon eux, de tels changements sont autant d’indicateurs de la domestication par les humains, qui préféraient des fruits plus gros.

Enfin, l’étude laisse entendre que cette domestication aurait débuté en gérant des arbres sauvages, puis en plantant les noyaux des fruits ayant les caractéristiques les plus recherchées.

Toujours au dire des scientifiques, cette domestication aurait débuté pendant une période allant d’il y a 7565 ans à 7265 ans. Du même coup, il apparaîtrait que les avocats ont été domestiqués des milliers d’années avant d’autres aliments qui sont aujourd’hui particulièrement répandus, comme le maïs.