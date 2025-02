Bullrun 2025 pour $WEPE: Le meme coin Wall Street Pepe grimpe de 57% à 0,000167 $ alors que les investisseurs se ruent dessus

Mercredi 19 février 2025 – Le prix de Wall Street Pepe ($WEPE), classé numéro 1 sur Dexscreener, a bondi de 57% pour atteindre 0,000167 $ grâce à l’engouement des traders pour son utilité communautaire.

Wall Street Pepe vise à bouleverser la scène du trading en battant les manipulateurs de baleines à leur propre jeu. Les traders particuliers en ont assez de jouer sur un marché biaisé où les initiés raflent tout, comme cela a été le cas récemment avec le lancement du coin $LIBRA.

Cependant, $WEPE attire désormais des baleines acheteuses convaincues par le projet. Elles saisissent l’opportunité d’acheter des tokens après la baisse à 0,000065 $ due à des prises de bénéfices. Aujourd’hui à 12h04 UTC, une baleine a acheté pour 92 000 $ de tokens $WEPE d’un coup.

https://etherscan.io/tx/0xba25eddaeb18fd0e363a213d4a0c16f0ee727debfd0cb63c2f6a66e7499abd72

Le volume d’échange de Wall Street Pepe approche les 6 millions de dollars, avec 61 000 détenteurs de tokens. Le volume de trading s’élève à 5,93 millions de dollars et le nombre de détenteurs de tokens dépasse les 61 000, d’après les données de DexTools .

Alors que la consolidation du marché crypto, le bitcoin semble reprendre du poids en restant au-dessus de 96 000 $ et la plupart des altcoins aussi en hausse. Parmi les meme coins, les top coins progressent prudemment, à l’exception notable de Pepe, car les traders se tournent vers les meilleures perspectives de Wall Street Pepe.

L’ascension de $WEPE suscite des spéculations sur la première grande plateforme centralisée à lister le token.

En seulement 24 heures après son lancement sur Uniswap, $WEPE est déjà pleinement listé sur CoinMarketCap et CoinGecko et est disponible pour le trading au comptant sur MEXC. Avec l’augmentation continue de son prix et de son volume de trading, les échanges de premier plan comme OKX, Kucoin et même Binance pourraient se joindre à l’action.

Si le taux de croissance actuel se maintient, $WEPE atteindra son sommet historique de 0,0002722 $ d’ici demain. Entrer en territoire de découverte de prix au-dessus du précédent sommet ouvre la voie à des gains de 4x avant la fin de la semaine, le prix atteignant 0,001 $ ou plus.

Outre les futures inscriptions sur les plateformes centralisées, les traders se concentreront sur le lancement de la communauté exclusive de trading $WEPE Army, où des traders experts et des degens se réunissent pour générer des rendements alpha pour les détenteurs de tokens $WEPE. Les rumeurs dans le groupe Telegram de Wall Street Pepe suggèrent que les membres verront bientôt les premiers fruits du travail des développeurs.

En attendant, le prix continue de grimper. Bien que $WEPE soit passé en dessous de son prix de prévente, vous ne perdez de l’argent que si vous vendez à perte.

Ceux qui ont tenu bon, et mieux encore, qui ont acheté près du bas, seront en excellente position pour réaliser des profits dans les jours et semaines à venir.

Oubliez la FUD et profitez du potentiel de hausse de $WEPE

Pour acheter $WEPE sur des échanges décentralisés comme Uniswap, il suffit de connecter votre portefeuille. Best Wallet est un bon choix, car il permet également de découvrir de nouveaux tokens encore en prévente.

Parmi les tokens pré-lancement de Best Wallet figurent :

BTC Bull Token : Il vous récompense en BTC pendant le prochain bull run

Solaxy : Le Solana sur le layer de l’Ethereum

MIND of Pepe : Le nouvel agent IA prodige de la famille de $PEPE

Meme Index : Le nouvel index de meme coin dans un panier de 4 mème coin

Tous susceptibles de multiplier leur valeur par x10.

BestWallet est disponible dans pour commencez à découvrir les prochains meme coins prometteurs : Google Play ou l’Apple App Store.

Téléchargez l’application Best Wallet dès aujourd’hui

Après un début difficile dû aux conditions générales du marché, $WEPE se redresse fortement. Ignorez la FUD et profitez du potentiel de hausse.