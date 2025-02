Succès inattendu pour l’initiative « J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise »

C’est une réussite qui va bien au-delà des attentes: l’initiative « Le 12 février, j’achète un billet de spectacle québécois », lancée par la cinéaste Myriam Verreault, a permis de faire grimper les ventes de telles places de pas moins de 130%, comparativement à pareille date, l’an dernier.

Voilà du moins ce qui ressort des informations transmises par la firme Annexe communications, qui mentionne qu’en 2024, quelque 4508 billets avaient trouvé preneur dans les salles de spectacle et chez les gestionnaires d’événements utilisant un système de billetterie spécifique, qui est employé dans 119 salles de spectacle du Québec.

Habituellement, affirme-t-on, la moyenne est de près de 5300 billets vendus, et on précise que février est généralement le mois le plus calme en termes de ventes de places pour des événements à saveur culturelle et des spectacles.

Cette fois, l’enthousiasme est plus que marqué: ce sont près de 11 000 billets qui ont été vendus, le 12 février 2025, « soit plus du double de la moyenne quotidienne du moisk de février ». Comparativement à pareille date, l’an dernier, la hausse est de 130%.

Et en fonction des différentes disciplines pour lesquelles les ventes ont été recensées, les augmentations sont parfois spectaculaires. Ainsi, il s’est écoulé 10 fois plus de billets pour des spectacles de danse, ce 12 février, qu’en 2024. Le milieu de l’humour a aussi attiré au-delà de quatre fois plus de spectateurs, alors que les concerts ont fait 2,57 fois plus d’heureux au sein du public.

Les ventes de billets de cinéma, elles, sont toutefois en légère baisse, seule exception à ce bilan spectaculaire.

« Nous étions sceptiques quant au succès potentiel de cette initiative, étant donné le court délai pour sa promotion. Mais les résultats dépassent les attentes et nous rappellent l’impact d’une mobilisation collective », a ainsi déclaré Mathieu Bergeron, directeur général du système de billetterie Tuxedo.

700% de fréquentation en plus à La Vitrine

De son côté, La Vitrine, qui permet de consulter l’offre culturelle d’une bonne partie de la région du Grand Montréal – et d’acheter des billets –, évoque une très forte hausse du nombre de visiteurs sur son site web.

Réagissant également par voie de communiqué, l’entreprise indique que cette fréquentation a été multipliée par sept. Et la conversation de ces internautes, c’est-à-dire le nombre de visiteurs du site qui finissent par passer à une billetterie, « a été 2,5 fois plus élevée que la moyenne », nous dit-on.

« Je suis profondément touchée par cette vague de soutien. Si j’ai pu allumer une étincelle, c’est La Vitrine qui a soufflé sur les braises, et c’est le public qui l’a transformée en un feu ardent », a lancé Myriam Verreault, dont l’initiative s’inscrit dans un contexte de crise aiguë pour le milieu culturel, dont les subventions gouvernementales semblent vouloir se tarir, et dans une perspective où le public dépense moins en activités culturelles depuis la pandémie.

« Le message est clair : la population s’est exprimée avec force. Il appartient désormais à nos dirigeants de l’entendre et d’y répondre. Quant à nous, on se dit à l’an prochain! », a encore lancé Mme Verreault.