Trop d’écran nuirait au développement du langage chez les enfants

Le phénomène, largement répandu, ne ferait pas de doute: selon une nouvelle étude, le fait de passer trop de temps devant l’écran nuirait au développement du langage chez les plus jeunes.

Voilà la conclusion mise de l’avant par des chercheurs provenant d’une vingtaine de pays, dans le cadre de travaux publiés dans PLOS ONE.

L’étude en question révèle que les jeunes enfants dépassent les recommandations en matière d’exposition à l’écran, bien souvent en utilisant ou regardant la télévision, ou encore un téléphone intelligent. Et un temps plus important passé devant l’écran aurait ainsi un impact négatif sur les capacités de développement du langage.

À l’opposé, affirme-t-on, le fait de lire des livres ou de passer du temps devant l’écran, mais en compagnie d’adultes, mènerait à une meilleure capacité de s’exprimer.

Comme le rappellent les auteurs de l’étude, les enfants ont tendance à passer toujours plus de temps devant un écran, surtout depuis la pandémie de COVID-19. Et ce comportement inquiète à propos de ses impacts sur le développement cognitif et moteur en bas âge.

De fait, de précédents travaux auraient déjà démontré l’existence d’effets négatifs du temps d’écran sur le développement du langage et le développement socio-émotionnel, en plus de conséquences sur la capacité de maîtrise de soi.

Ainsi, plusieurs pédiatres déconseillent déjà l’exposition à des écrans pour les bambins de moins de deux ans, et de courtes périodes devant un écran, sous supervision, pour des enfants plus âgés.

Dans le cadre de la nouvelle étude, près de 2000 enfants sud-américains, âgés d’un à quatre ans, ont été suivis entre août 2021 et mars 2023.

Les chercheurs ont fait remplir des questionnaires aux parents pour en savoir davantage sur le temps d’écran, la consommation de contenus commune (parents et enfants), l’exposition aux livres, les capacités de s’exprimer, et plusieurs étapes importantes du développement de l’enfant.

Le résultat? L’écoute de la télévision ou le fait de faire jouer la télévision pour créer un fond sonore sont les activités médiatiques les plus répandues. Et si l’exposition aux écrans variait peu en fonction du statut socioéconomique de la famille, les ménages au statut le moins développé avaient aussi moins accès à des livres et à des ressources éducatives.

Toujours selon l’étude, une plus grande période de temps passé devant la télévision, ou avec la télévision en fond sonore, est liée à un vocabulaire moins fourni chez les enfants, ainsi qu’à un développement plus tardif.

À l’opposé, le fait de lire des livres ou de regarder un écran avec un parent était lié à un développement plus important de la capacité à s’exprimer.

Enfin, écouter la télé, ou pas, ne semble pas avoir d’effet sur le développement physique des enfants.