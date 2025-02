Les meilleurs meme coins que les baleines achètent après le crash du prix du token TRUMP : Melania et plus encore

Le marché des meme coins est en pleine effervescence après l’effondrement du token $TRUMP, forçant les gros investisseurs à se repositionner sur de nouveaux actifs à fort potentiel. Alors que certains projets s’essoufflent, d’autres explosent, attirant les baleines qui flairent les prochains X1000.

Parmi les nouvelles tendances, Melania ($MELANIA) capte une attention massive, tout comme d’autres cryptos émergentes qui pourraient profiter de cette redistribution du capital. Mais les memecoins ne sont pas les seuls à tirer profit de cette situation : des actifs Web3 comme Best Wallet Token ($BEST) ou encore des cryptos agent IA comme Mind of Pepe séduisent aussi les investisseurs à la recherche d’utilité et de longévité.

Quels meme coins sont en train de s’envoler après le crash du token TRUMP ? Quels sont les actifs que les baleines accumulent en ce moment ? Découvrez les meilleures opportunités à saisir dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard !

1 – Solaxy ($SOLX) : Le meilleur meme coin Layer 2 sur Solana devenu viral

Solaxy ($SOLX) dépasse toutes les attentes en franchissant le seuil de 19 millions de dollars levés, peu de temps seulement après son lancement. Il s’agit de la solution Layer-2 développée sur l’écosystème de Solana dont l’objectif principal est de contourner les lacunes de cette dernière.

En effet, les investisseurs se plaignent tout le temps des bugs au niveau des transactions effectuées sur Solana. Le réseau est saturé et les problèmes de scalabilité persistent. En réponse à cette problématique, Solaxy a vu le jour. Cette plateforme accueillera de nouvelles cryptomonnaies, mais surtout diverses applications décentralisées.

Mais ce qui intéresse davantage les baleines sur cette crypto, c’est sa grande performance. Dès le début de la prévente, il affiche un démarrage fort qui a amené les analystes financiers à prédire qu’il pourrait offrir un rendement x 378. Quoi qu’il en soit, le vrai atout de cette cryptomonnaie aux yeux des baleines, reste sa destinée à créer un lien entre les deux titans de Layer 1.

De son jeton natif $SOLX, Solaxy est disponible à un prix encore très accessible de 0.001628 $ l’unité. Il est temps de finaliser votre achat si vous souhaitez profiter de ce prix de prévente.

2 – Mind of Pepe ($MIND) : Le meilleur meme coin agent IA à acheter en 2025

Alors que le règne du token $TRUMP commence à toucher à sa fin, Mind of Pepe sort progressivement de l’ombre pour redevenir le nouveau joyau des baleines. Lors de sa phase de prévente, $MIND a déjà levé plus de 5 millions de dollars, et cela de manière fulgurante. Actuellement, on enregistre une dynamique aux alentours de 500,000 dollars par jour.

Le token $MIND révolutionne totalement la cryptosphère en faisant recours à l’intelligence artificielle. Grâce à cette technologie, $MIND est ainsi en mesure de remodeler les industries afin de fournir des résultats analytiques imbattables. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en qualité d’agent IA auto-souverain, Mind of Pepe est capable de fonctionner seul sans l’intervention d’un humain. Ce qui élimine tout risque de prise de décision impulsive.

3 – Best Wallet Token ($BEST) : Le meilleur meme coin Web3 natif de Best Wallet

Alors que les baleines réallouent leurs capitaux après la chute du token $TRUMP, Best Wallet Token ($BEST) se distingue avant tout comme une alternative solide et stratégique. Conçu comme le jeton natif de Best Wallet, l’un des portefeuilles crypto les plus avancés du marché, $BEST offre une véritable utilité en réduisant les frais de transaction, en facilitant l’accès aux préventes et en récompensant les utilisateurs via un programme de staking généreux. Rien que ça. Avec une adoption institutionnelle croissante et une feuille de route ambitieuse, $BEST pourrait exploser dans les prochains mois.

Pourquoi les baleines se tournent vers $BEST ? Tout simplement parce que contrairement aux memecoins purement spéculatifs, Best Wallet Token ($BEST) s’intègre dans un écosystème en pleine expansion, offrant notamment un accès exclusif aux meilleures opportunités crypto et des avantages premium pour ses détenteurs.

En pleine phase de développement, sa tokenomics optimisée et son utilité réelle en font un investissement de choix pour ceux qui recherchent plus qu’un simple effet de mode. Avec des baleines qui commencent à accumuler $BEST, ce jeton pourrait bien être l’un des grands gagnants du prochain bull run !

4 – Meme Index ($MEMEX) : Le premier indice regroupant les meilleurs meme coins du marché en 1 token

2024 a été une année de gloire pour les memescoins qui ont connu un énorme succès auprès des baleines. Et à ce qu’il paraît, l’année 2025 s’annonce encore plus prometteuse.

Parmi les actifs qui affichent une explosion sans précédent figure Meme Index, de son jeton natif $MEMEX. Rappelons qu’il a largement dépassé son objectif initial en réalisant une ICO au-delà de 3 millions de dollars lors de sa prévente.

Meme Index est différent de ses pairs grâce à une fonctionnalité qui lui est propre. La cryptomonnaie dispose en effet de 4 paniers de meme coins qui permettent aux investisseurs de bénéficier de 4 niveaux de risques différents. Grâce à ces 4 indices (Titan, Moonshoot, Midcap, Frenzy), il est désormais possible d’aborder la volatilité du marché avec une certaine sécurité.

5 – Wall Street Pepe ($WEPE) : alternative numéro un pour investir en 2025

En prévente depuis décembre 2024, Wall Street Pep continue d’attirer les grosses baleines. Avec plus de 70 millions de dollars de levés, $WEP semble bien prêt à clôturer en beauté sa phase de prévente. Ainsi, les investisseurs désireux de rejoindre l’aventure n’auront que 30 jours pour finaliser leur acquisition et remplir leur portefeuille.

En réalité, la fin de la prévente est prévue pour le 16 février 2025. Cependant, les analystes estiment que ce temps pourrait raccourcir au vu de l’engouement des baleines vis-à-vis de ce jeton. Avec le crash du prix du $TRUMP ces dernières heures, les attentions des crypto-enthousiastes se portent de nouveau sur cet actif plein de potentiel.

À l’heure actuelle, le prix d’un jeton est encore très attractif, notamment à 0,0003665 $. Mais cette valeur ne manquera pas de grimper après son listing. Il n’y a pas de temps à perdre si vous souhaitez devenir détenteur de ce jeton et profiter d’un prix encore très accessible.

Conclusion sur les meilleurs meme coins achetés par les baleines après le crash du token $TRUMP !

Le crash du token $TRUMP a provoqué une redistribution massive des capitaux, et les baleines ne laissent rien au hasard. Plutôt que de fuir le marché, elles profitent de cette opportunité pour accumuler les prochains meme coins explosifs, avec Melania ($MELANIA) en tête de liste.

Mais l’intérêt des investisseurs ne se limite plus aux seuls memecoins. Des projets plus structurés comme Solaxy ($SOLX), Mind of Pepe ($MIND) ou encore Best Wallet Token ($BEST) séduisent de plus en plus de gros portefeuilles, en particulier grâce à leur mix parfait entre utilité réelle, adoption croissante et tokenomics optimisées !

Les prochains X1000 du marché sont peut-être déjà sous nos yeux. Les baleines se placent en avance, et la question est simple : allez-vous suivre le mouvement ou regarder les opportunités passer ? Affaire à suivre de près.