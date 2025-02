En janvier 2025, un record de chaleur inattendu

Au contraire de 2023 et 2024, qui ont accumulé les records de températures, 2025 devait être une année un peu plus calme, grâce au retour depuis quelques semaines du phénomène La Niña dans le Pacifique. Or, janvier 2025 a causé la surprise chez les climatologues.

Le premier mois de la nouvelle année a en effet été à 1,75 degré au-dessus de la moyenne des mois de janvier des années 1850 à 1900, battant le précédent record qui était de 1,7 degré —et ce record ne remontait qu’à janvier 2024.

Il est trop tôt pour dire si l’année 2025 réservera autant de (mauvaises) surprises que les deux années précédentes. Ou s’il s’agit seulement des effets d’un La Niña plus tardif que prévu. Rappelons que La Niña et El Niño, deux phénomènes météorologiques qui réapparaissent à intervalles irréguliers, se complètent: alors que ce dernier entraîne des températures moyennes un peu plus chaudes, l’autre entraîne des températures moyennes un peu plus froides. C’est pourquoi les météorologues s’attendaient à ce que La Niña apporte dès janvier un répit — temporaire — aux records de chaleur enregistrés mois après mois, pratiquement sans interruption, depuis 2023.

Quant aux trois précédents mois de janvier les plus chauds —2024, 2020 et 2016— ils se sont tous produits pendant des années El Niño.

Les données de janvier 2025 sont encore en cours d’analyse. Elles proviennent de Copernicus, le programme européen de compilation et d’analyse des données météorologiques et climatiques.

Projections pour 2025 des températures moyennes, par rapport à la période 1850-1900, établies par le Bureau météorologique britannique (MET), Gavin Schmidt (NASA), Berkeley Earth et Carbon Brief. Source: Carbon Brief

Ceci dit, les termes « répit » et « températures un peu plus froides » sont utilisés d’une façon très relative par les météorologues et climatologues. Même dans leurs prévisions optimistes du mois dernier, ils s’attendaient à ce que 2025 soit malgré tout la 3e année la plus chaude depuis le 19e siècle, tout juste derrière 2024 et 2023.

La marge par laquelle janvier 2025 semble avoir battu le record est également notable — de 1,7 degré l’an dernier à 1,75 degré cette année n’est pas une différence minime, aux yeux des experts. Il reste à voir si, dans les prochains mois, janvier restera dans les annales comme une anomalie, ou le présage d’une autre année dépassant les prévisions.