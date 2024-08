Le plus gros génome du monde (pour l’instant)

La palme du plus long génome animal revient à présent à un poisson d’Amérique du Sud. Avec 91 milliards de paires de base, cela représente le double du détenteur du record précédent… et 30 fois le génome humain.

C’est pourtant contenu dans chaque cellule de cette bestiole, qui est appelée poisson-poumon (Lepidosiren paradoxa) parce qu’elle a la capacité de respirer hors de l’eau.

Le précédent record, avec « seulement » 43 milliards de paires de base, était détenu aussi par un poisson-poumon, mais d’Australie celui-là. L’équipe de chercheurs, qui a publié le 14 août dans la revue Nature, a maintenant décodé les génomes des six espèces de poisson-poumon, qui ont tous des génomes anormalement gros.

Cette capacité à respirer de l’air leur donne un avantage en périodes de sécheresses prolongées: l’animal peut se tenir dans de minuscules trous d’eau, en espérant des jours meilleurs.

Mais cette capacité ne peut pas expliquer à elle seule ce génome gigantesque. En juin dernier, une humble fougère (Tmesipteris oblanceolata) qui ne vit que sur quelques îles du Pacifique avait battu le record du génome le plus long pour un être vivant, plantes et animaux confondus: 160 milliards de paires de base. Soit 11 milliards de plus que la détentrice du précédent record —ce qui était tout de même énorme— une plante à fleurs appelée Paris japonica, qui peut atteindre 75 cm de haut.

Les biologistes n’ont pas d’explications quant à l’utilité de génomes aussi ambitieux. En théorie, un plus gros génome signifie une plus grosse dépense d’énergie pour l’être vivant, puisqu’il lui faut continuellement « accéder » aux parties du génome qui produisent les protéines nécessaires à son bon fonctionnement. Or, ce poisson abrite environ 20 000 gènes capables d’encoder des protéines. En comparaison, l’être humain, avec un génome 30 fois plus petit, a lui aussi environ 20 000 gènes capables d’encoder des protéines. Est-ce à dire que tout le reste de ce génome gigantesque est inutile? La question reste pendante.

Chose certaine, au rythme où ces records ont été battus ces dernières années, la liste n’est peut-être pas encore complète.