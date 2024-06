La route vers 1,5 degré de réchauffement en un graphique

Quand aurons-nous passé le cap du 1,5 degré Celsius d’augmentation par rapport à l’ère pré-industrielle? Un nouvelle compilation des données permet de visualiser là où on en est, tout en rappelant que les dés ne sont pas encore jetés.

Le tableau ci-dessous provient du Climate Data Store, un outil développé par le consortium européen Copernicus, qui centralise des données météorologiques et climatiques provenant de plusieurs sources, terrestres et orbitales. La compilation des données sous forme graphique permet aussi une meilleure vulgarisation et visualisation.

En soi, « déterminer » à quel moment on aura dépassé le cap du 1,5 degré dépend aussi de la définition qu’on donne à un « dépassement ». Pour les plus prudents (comme les auteurs du dernier rapport du GIEC), le cap sera officiellement franchi lorsque le réchauffement moyen aura dépassé 1,5 degré pendant deux décennies. Pour d’autres, il faudrait plutôt utiliser une combinaison des observations sur 10 ans et des prévisions de la décennie suivante.

Mais au-delà de ces définitions, la visualisation de Copernicus permet avant tout de voir que la hausse des températures semble s’accélérer depuis les années 2010. En plus du fait qu’il reste encore une marge de manoeuvre avant d’atteindre le seuil symbolique: le scénario futur exprimé par la ligne rouge est en effet celui selon lequel la progression des gaz à effet de serre se poursuivrait au rythme actuel. Or, si une décroissance était sur le point de s’amorcer, comme les plus optimistes le croient, la ligne rouge du graphique s’infléchirait légèrement vers l’horizontale, et le seuil symbolique s’en trouverait repoussé de quelques mois ou de quelques années.

Cela ne signifie pas qu’on évitera ce dépassement: même dans les scénarios les plus optimistes, ce seuil sera tôt ou tard dépassé. Mais l’évolution de ces graphiques devrait rapidement révéler si les efforts commencent à porter fruit. Pour l’instant, Copernicus évalue la hausse de la température moyenne à 1,28 degré.