L’entraînement au langage du bébé naissant

Les cris et les grognements que font les bébés avant d’avoir l’âge de commencer à babiller sont peut-être plus significatifs qu’on ne le pense. Ils pourraient être les premières ébauches du langage.

C’est ce qu’écrivent des chercheurs américains dans une analyse de ces sons qui interviennent dès les premiers mois, alors que les babillages, eux — des syllabes mises bout à bout sans signification apparente — apparaissent entre 5 et 7 mois.

Les babillages avaient fait depuis longtemps l’objet de plusieurs études, ne serait-ce que parce qu’on sent qu’il y a là des imitations — ou des tentatives d’imitation — de vrais mots. En revanche, les grognements, les cris et les sons hauts perchés ressemblant à des voyelles — qui sont les trois types de sons émis par des bébés avant 5 mois — avaient moins attiré l’attention des chercheurs jusqu’ici : ils sont sporadiques, et le bébé n’a de toutes façons pas encore la capacité d’associer des idées à des sons.

Et pourtant, il y a des tendances qui se dégagent, selon ces chercheurs, à commencer par le fait que, très tôt, ces sons apparaissent par « grappes » et non de manière relevant entièrement du hasard.

Nous suggérons, écrivent-ils, que les enfants « pratiquent différents types vocaux », qui pourraient mettre en place les bases du « futur développement du langage ». Il pourrait s’agir de l’équivalent d’un jeu: l’intention du bébé ne serait pas de « parler », mais de pratiquer sa capacité à émettre des sons contrôlés, étape préalable à la maîtrise du langage proprement dit.

L’équipe de six chercheurs en communication ou en analyse du langage, qui a suivi 130 enfants pendant leurs 13 premiers mois — ou plus exactement, qui a écouté les enregistrements faits par leurs parents à intervalles réguliers pendant 13 mois — publie ses résultats dans la revue PLoS One.