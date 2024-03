Faire le deuil des saumons d’élevage

Les saumons d’élevage sont victimes de décès de masse, et ça ne semble pas vouloir s’arrêter.

C’est un phénomène observé depuis 2011, et ce ne sont pas de petits chiffres: dans plusieurs cas, on parle de millions de saumons morts à la fois sur un même site. Pour un total de 865 millions de saumons décimés entre 2012 et 2022. Une tendance qui pourrait même être à la hausse.

Dans plusieurs cas, les causes sont bien documentées: des fluctuations trop rapides de la température des eaux environnantes pour ce que ces poissons sont capables de supporter, ou des mauvaises conditions de vie dans ces élevages — manque d’oxygène ou infestations de parasites, par exemple.

Alors que plus des deux tiers des saumons vendus à travers le monde proviennent aujourd’hui d’élevages, seulement six pays en produisent 92 %. C’est à eux que s’est intéressée une équipe dirigée par Gerald Singh, de l’École des études environnementales de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique. Leur recherche s’est appuyée sur les statistiques de décès fournies par ces pays (Norvège, Canada, Royaume-Uni, Chili, Australie et Nouvelle-Zélande).

Si la tendance se maintient, écrivent ces chercheurs le 7 mars dans la revue Scientific Reports, le nombre de décès par « événement » pourrait s’élever à 5 millions en Norvège et au Canada, et à un peu plus d’un million au Royaume-Uni, les trois principaux pays touchés.