Rembobinage bonus #03: Return of the Jedi

Troisième et dernier volet de la trilogie originale de La Guerre des Étoiles, Le Retour du Jedi offrait à l’époque une conclusion plus que satisfaisante aux aventures spatiales de Luke, Han, Leïa et tous ces autres personnages. Quelque 40 ans plus tard, le film de science-fiction tient-il toujours la route? Et qu’en est-il des Ewoks? Hugo et Kevin s’interrogent dans ce nouvel épisode de Rembobinage.

