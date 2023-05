Quand New York s’enfonce

L’écart dépend du sol sur lequel reposent les édifices. Sans surprise, plus celui-ci est argileux et plus la « compression » causée par les édifices est importante, à l’inverse des sous-sols rocheux.

Ce n’est même pas un phénomène propre à New York : dans la plupart des grandes villes côtières, les géologues notent depuis longtemps un « tassement », qui résulte en partie du fait que les eaux souterraines sont progressivement drainées vers l’extérieur et que le sol se compacte. Mais New York est une île, ce qui veut dire qu’il y a de l’eau qui s’infiltre de tous les côtés : même au rythme d’un ou deux millimètres par an, ça risque de poser des problèmes dans un futur rapproché, à cause de la hausse du niveau des mers.

Selon les données de l’agence américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) le niveau des eaux autour de l’île a gagné 22 centimètres depuis 1950, et les inondations majeures causées par des tempêtes pourraient être quatre fois plus fréquentes d’ici la fin du siècle.

New York étant, en plus, réputée pour ses gratte-ciel, c’est ce qui a donné l’idée à trois océanographes et un géologue américains d’estimer leur poids —842 tonnes— et d’utiliser cette donnée pour évaluer à quel point ce poids pouvait faire une différence dans « l’affaissement ».

Leur recherche est parue le 8 mai dans la revue Earth’s Future. Interrogé dans The Guardian, le chercheur principal, le géologue Tom Parsons, ne parle toutefois pas de la construction de ces édifices massifs comme d’une « erreur ». « Il faut juste garder en tête que chaque fois que vous construisez quelque chose là-bas, vous poussez le sol vers le bas un petit peu plus ». New York a en commun avec toutes les autres grandes villes côtières de devoir s’y préparer: elle sera plus souvent exposée à l’eau de mer, ce qui engendre de la rouille et peut déstabiliser les édifices.