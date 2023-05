Les pieuvres rêvent-elles de prédateurs?

La théorie n’a rien d’extravagant: en laboratoire et dans des zoos, les chercheurs ont pu observer de nombreux animaux en train de rêver. Quiconque a un chien peut aussi témoigner de ses mouvements agités — et, dans certains cas, de petits sons — qu’il peut émettre tandis qu’il dort.

La pieuvre étant de plus une bestiole réputée pour ses facultés cognitives — certaines ont pu ouvrir un bocal, retrouver leur chemin dans un labyrinthe — il ne serait pas surprenant qu’elle puisse être ajoutée à la liste. Le problème a toujours été que c’est une espèce qui préfère aller dormir dans une cachette, ce qui n’est pas idéal pour les observations. Et mettre des électrodes sur un animal qui n’a pas de squelette et dont la forme est changeante apporte peu d’informations utiles.

Dans le cas de Costello —c’est un mâle, de l’espèce Octopus insularis— il dort dans un coin de l’aquarium, à la vue de tous; il ne partage l’espace qu’avec de petits poissons. Les images montrent l’animal, en plein sommeil, se mettre soudain à agiter ses tentacules, à se « gonfler » pour apparaître plus gros et à relâcher cette substance noire qui ressemble à de l’encre: toutes des choses que les pieuvres font pour faire fuir les prédateurs, notent les chercheurs de l’Université Rockefeller, dans l’État de New York, dans leur recherche pré-publiée le 12 mai.

Il pourrait s’agir de l’équivalent de ce qu’on appelle chez nous — et chez un grand nombre d’animaux— le sommeil paradoxal —caractérisé par le mouvement rapide des yeux derrière les paupières ou, en anglais, REM (rapid eye movement). Des études en neurologie y ont aussi associé une activité cérébrale caractéristique, une chose toutefois difficile à établir chez Costello, en l’absence de techniques capables d’observer son activité cérébrale.

Ces dernières années, des études sur les pieuvres avaient noté des changements de couleur et des mouvements pendant le sommeil de quelques-unes, quoique aucun comportement aussi spectaculaire que celui de Costello n’avait été rapporté.

Avec un seul animal, il est trop tôt pour tirer quelque conclusion sur la nature « normale » ou « exceptionnelle » de ce comportement. Mais les chercheurs intéressés par la diversité des intelligences animales ont une nouvelle raison de s’intéresser aux pieuvres…