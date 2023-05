Saturne redevient la championne du nombre de Lunes

Pour l’instant, ça signifierait 145 lunes autour de Saturne, lui faisant prendre la première place devant Jupiter et ses 95 lunes. L’Union astronomique internationale (UAI) est, depuis le 5 mai, occupée à confirmer les nouvelles venues.

Plusieurs de ces dernières sont des lunes dites « irrégulières »: elles ont des formes variées, ressemblant davantage à des pommes de terre qu’à notre lune. Elles tournent par ailleurs très loin de Saturne : entre 10 et 30 millions de kilomètres, contre moins d’un million et demi pour les plus grosses lunes, comme Titan. Elles sont très petites: deux à trois kilomètres de large, et plusieurs font partie de trois grands groupes de lunes précédemment identifiés, ce qui laisse croire qu’il s’agirait des restes de plus gros corps célestes qui ont été victimes d’une collision.

Les trois groupes en question sont appelés inuit, nordique et gaulois. Les lunes sont pour l’instant désignées par des chiffres et des lettres mais, conformément aux habitudes prises par l’UAI, elles pourraient recevoir des noms tirés des mythologies inuit, nordique et gauloise.

La possibilité qu’il y en ait des milliers d’autres autour de Jupiter et de Saturne, avancée par les deux équipes d’astronomes qui ont découvert séparément ces objets ces dernières années, ouvre la porte à une redéfinition du mot « lune », de la même façon que les astronomes ont choisi redéfinir le mot « planète », lorsqu’il est apparu que la découverte de milliers de petits corps célestes comme Pluton allait complexifier le portrait de notre système solaire. Parmi les arguments qui jouent en faveur d’une redéfinition: