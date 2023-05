Quatre des lunes d’Uranus pourraient posséder de l’eau

Une nouvelle analyse des données de la sonde Voyager, de la NASA, combinée à une nouvelle modélisation informatique, a poussé des scientifiques de l’agence spatiale américaine à conclure que quatre des plus grosses lunes d’Uranus contiendraient vraisemblablement un océan entre leur coeur et leur surface gelée.

Leurs travaux sont les premiers à détailler l’évolution de la composition interne et de la structure des cinq plus grandes lunes : Ariel, Umbriel, Titania, Obéron et Miranda. Les chercheurs soutiennent que quatre de ces lunes pourraient contenir des océans profonds de plusieurs dizaines de kilomètres.

Au total, au moins 27 lunes orbitent autour d’Uranus, les quatre plus importantes allant d’Ariel (1160 kilomètres de diamètre) à Titania (1580 kilomètres de diamètre). Voilà longtemps que les scientifiques pensaient que Titania, en raison de sa taille, serait la plus à risque de conserver sa chaleur interne, en raison de la décroissance radioactive.

On espérait précédemment que les autres lunes étaient trop petites pour conserver la chaleur nécessaire au maintien d’un océan interne sous forme liquide (et empêcher son gel), particulièrement en raison du fait que la chaleur provoquée par l’attraction gravitationnelle d’Uranus n’est qu’une source de chaleur de faible importance.

En 2023, le National Acamedies’ Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey a fait de l’exploration d’Uranus une priorité.

En préparation pour une telle mission, des spécialistes des planètes se concentrent sur la géante glacée pour renforcer leurs connaissances à propos du mystérieux système planétaire d’Uranus.

Publiés dans le Journal of Geophysical Research : Planets, ces nouveaux travaux pourraient servir de base pour une futur mission pour explorer les lunes, mais l’étude a aussi des implications qui pourraient aller au-delà de la géante gazeuse, soutient l’autriece Julie Castillo-Rogez, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

« Lorsqu’il est question de petits corps célestes, soit des planètes naines ou des lunes, on a déjà découvert des preuves de l’existence d’un océan à des endroits inattendus, y compris les planètes naines Cérès et Pluton, ainsi que la lune Mimas, autour de Saturne », a-t-elle déclaré.

« Il existe donc des mécanismes en place que nous ne comprenons pas encore complètement. Cette étude tente de déterminer quels pourraient être les mécanismes en question, et comment ils pourraient être pertinents par rapport à de nombreux corps célestes, dans notre système solaire, qui pourraient contenir de grandes quantités d’eau, mais posséder peu de chaleur interne. »

Ces travaux ont mené au réexamen de données provenant de la sonde Voyager 2, lorsqu’elle a survolé Uranus dans les années 1980, le tout combiné à des observations effectuées à partir du plancher des vaches, sur Terre.

Les auteurs ont aussi développé des modèles informatiques contenant des informations recueillies par d’autres missions de la NASA, notamment Galileo, Cassini, Dawn et New Horizons (toutes des missions qui ont découvert des mondes océaniques), y compris des données sur la composition chimique et la géologie d’Encélade, la lune de Saturne, Pluton et sa lune Charon, ainsi que Cérès… tous des corps célestes d’une taille similaire à celle des lunes d’Uranus.

Ce qui se cache dans les profondeurs

Les spécialistes ont utilisé cette modélisation pour évaluer la porosité de la surface des lunes d’Uranus, découvrant au passage qu’elles étaient suffisamment isolées pour conserver de la chaleur interne, du moins suffisamment pour conserver un océan sous forme liquide.

De plus, les chercheurs ont découvert ce qui pourrait être une source de chaleur au sein du manteau rocheux des lunes, qui entraîne la production de liquides, et qui aiderait un océan à maintenir un environnement tiède – ce scénario est particulièrement envisageable pour Titania et Obéron, où les océans pourraient même être assez chauds pour éventuellement accueillir des colons humains.

En examinant la composition des océans, les chercheurs peuvent en apprendre davantage sur les matériaux que l’on pourrait trouver à la surface de ces lunes, dépendamment si les substances souterraines ont été poussées vers l’extérieur en raison de l’activité géologique.

Il existe ainsi des preuves, recueillies par des télescopes, qu’au moins l’une des lunes, Ariel, possède des matériaux qui se sont retrouvés à sa surface par écoulement, peut-être à travers des volcans de glace, et ce, relativement récemment.

En fait, Miranda, la cinquième plus grande lune et celle qui, dans le groupe, orbite le plus près d’Uranus, possède aussi des caractéristiques de surface qui seraient elles aussi récentes, ce qui porte à croire qu’elle recelait suffisamment de chaleur pour maintenir un océan sous forme liquide, au cours de son histoire.

Cependant, une récente modélisation thermique a permis de conclure que Miranda n’aura sans doute pas possédé d’eau liquide pendant longtemps : la lune perd de la chaleur trop rapidement, et ses eaux sont probablement glacées, maintenant.

Mais la chaleur interne ne serait sans doute pas le seul facteur contribuant à l’existence d’un océan souterrain sur une lune. Les chercheurs indiquent ainsi avoir constaté que les chlorures, ainsi que l’ammoniac, sont probablement présents en grandes quantités dans ces océans lunaires. On sait depuis longtemps que l’ammoniac sert aussi d’antigel.

De plus, la modélisation porte à croire que des sels probablement présents dans l’eau seraient une autre source d’antigel, et assureraient l’existence de ces océans internes.