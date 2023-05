Kensington et la connectivité… Toujours plus de connectivité

Les connexions se raréfient comme peau de chagrin sur les ordinateurs portables? Qu’à cela ne tienne, l’entreprise Kensington, spécialisée en accessoires informatiques et autres produits de bureautique, propose une série de connecteurs permettant de démultiplier les capacités de son portatif… à certaines conditions.

Les stations d’accueil, les docks, dans la langue de Shakespeare, ne datent certainement pas d’hier; quiconque a déjà travaillé dans un bureau aura remarqué ces socles, parfois de taille assez conséquente, qui permettaient de brancher un ordinateur portatif pour ensuite utiliser le tout comme une tour, en y raccordant un clavier, une souris, un écran, un câble réseau…

Heureusement, les choses ont changé, et plutôt que d’être confrontés à des socles qui fonctionnaient bien souvent selon un format propriétaire – les fabricants étant bien heureux de vendre un produit spécifique en fonction du modèle de l’ordinateur, surtout dans un contexte de « flotte » de machines pour équiper un groupe d’employés –, nous avons plutôt droit à ces socles qui se branchent sur l’un des ports USB-C d’un ordinateur portable.

Ensuite, en fonction du modèle, il est possible d’y brancher un ou plusieurs écrans externes, différents accessoires avec connecteur USB-A (l’embout classique) ou C, ainsi que d’y joindre un câble réseau.

En ce sens, les deux connecteurs fournis par Kensington pour la rédaction de cet article s’acquittent chacun de leurs tâches de façon exemplaire : qu’il s’agisse du G1000P, avec deux connecteurs USB 3, une prise USB-C et une sortie HDMI, ou encore le SD1700P, qui offre deux sorties HDMI capables d’afficher une résolution 4K, une connexion réseau capable de traiter 10 gigaoctets de données par seconde, une prise de chargement rapide de 100 W, et même du chargement sans fil (en plus des deux connecteurs USB 3), les utilisateurs d’ordinateur portatif à la recherche de connectivité en auront pour leur creuse dent.

Bien sûr, tout cela dépend de plusieurs choses : d’abord, de posséder un ordinateur portable (cela va de soi), mais surtout un ordinateur portatif qui est capable de fournir le courant et la puissance graphique nécessaires afin de tirer pleinement profit des fonctionnalités disponibles.

Cela ne devrait pas être un problème pour des modèles vieux de quelques années, ou plus récents encore, mais il ne faut pas espérer brancher deux écrans en résolution 4K sur un modèle poussif qui s’approche des 10 années d’existence, par exemple.

Ultimement, si on peut trouver que les noms de ces produits Kensington font en sorte qu’il est difficile d’éviter de devoir farfouiller dans l’offre de l’entreprise en matière de socles et de connecteurs externes, les deux produits évalués sont d’excellentes factures et sauront certainement répondre aux besoins des utilisateurs.

Une solution pour les besoins en matière de son

Puisque nous sommes maintenant définitivement entrés dans l’ère des réunions à distance, Kensington propose également un commutateur permettant d’alterner entre diverses sources sonores, afin d’éviter d’avoir à jongler avec divers câbles, menus et autres clics intempestifs de la souris.

Prosaïquement nommé Commutateur universel professionnel 3 en 1 pour casque audio, cet appareil offre la possibilité d’utiliser jusqu’à trois sources sonores distinctes, soit une source filaire et deux connexions Bluetooth. On y trouve aussi une sortie 3,5 mm pour un casque d’écoute, ainsi qu’un bouton permettant d’activer, désactiver ou rendre muet son micro. Enfin, il est aussi possible d’y contrôler le volume à l’aide de deux boutons placés sur le côté de cette petite boîte d’environ cinq centimètres sur trois.

Et… Et la chose fonctionne. On n’attendait rien de révolutionnaire, bien honnêtement, et ce commutateur accomplit parfaitement bien la tâche qui lui est dévouée, qui consiste à… servir de commutateur. Les personnes qui passent beaucoup de temps en réunion à distance y trouveront certainement leur compte, surtout ceux ou celles qui se tournent effectivement vers un casque d’écoute avec micro, plutôt que de séparer écouteurs et micro.