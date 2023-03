Rembobinage #82 : The Last of Us, saison 01

Adaptée du très populaire jeu d’aventure et d’action post-apocalyptique développé par Naughty Dog et sorti en 2013 sur PlayStation 3, la télésérie The Last of Us a-t-elle réussi à vaincre la malédiction de l’adaptation des jeux vidéo au petit et au grand écran?

Pour l’épisode 82 de Rembobinage, Jean-Philippe Guilbault et Hugo Prévost s’intéressent à la plus récente création fort attendue du réseau HBO.

Pour ne pas manquer un épisode, visitez la page de l’émission.

Abonnez-vous à notre page Facebook pour des primeurs, des discussions, des concours, et plus encore.

Trouvez-nous sur BaladoQuébec, où vous pouvez également vous abonner directement au fil RSS du podcast.

Nous sommes aussi sur Spotify… et sur Apple Podcasts.

Pour nous suggérer un film/une série télé, ou pour un commentaire, écrivez-nous.

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.