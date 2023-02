Une bonne idée, le végane pour chiens et chats? Ça dépend

L’origine de la tendance

Avec ses 64 millions de tonnes d’équivalents CO 2 , le bilan carbone des chiens et des chats a de quoi donner le vertige — et ce chiffre ne tient compte que des États-Unis. En cause: leur alimentation à base de viande. À elle seule, elle représenterait 25 à 30 % de l’impact environnemental de l’agriculture animale, en termes de consommation d’eau, d’utilisation des terres et d’énergies fossiles.

La question d’une alimentation non carnée pour chiens et chats se pose donc pour les personnes végétariennes et véganes souhaitant réduire leur propre impact sur l’environnement (et donc celui de leur animal de compagnie). Dans ce sens, une étude de 2019 menée en Amérique du Nord sur les propriétaires d’animaux domestiques et leurs habitudes alimentaires montrait que, parmi les personnes véganes interrogées, 27 % fournissaient à leurs chiens ou chats de la nourriture exclusivement à base de plantes. Mais est-ce une alimentation pour autant adaptée aux animaux de compagnie?

Chiens et chats : deux modes d’alimentation différents

S’il partage un ancêtre commun avec le loup, le chien s’est depuis longtemps adapté à se nourrir de restes issus de l’alimentation humaine: il est peu à peu devenu omnivore, consommant encore de la viande, mais également des féculents et des légumes. À l’inverse, le chat est resté un carnivore strict.

La raison de cette différence réside dans la taurine. Il s’agit d’un acide aminé synthétisé par la plupart des mammifères et que l’on trouve dans les tissus animaux : la taurine est nécessaire au bon fonctionnement de leur vision, de leur digestion et de leur cœur. Or, si le métabolisme du chien est aujourd’hui capable d’en synthétiser suffisamment à partir d’autres acides aminés, que l’on peut trouver par exemple dans certaines graines ou dans du soja, ce n’est pas le cas du chat. C’est pourquoi ce dernier doit consommer régulièrement de la taurine (donc de la viande) via son alimentation.

Par conséquent, il est théoriquement possible pour un chien d’adopter un régime végane, à condition toutefois de s’assurer de lui fournir les nutriments dont il a besoin (minéraux, vitamines, protéines, graisses, etc): même le site pro-végétalisme français Veganimalis rappelle à ce sujet que certains aliments sont toxiques pour les chiens et que tout régime de ce type doit tenir compte du fait que « nous n’avons pas les mêmes besoins proportionnels en nutriments, en fibres, ainsi qu’en micro-nutriments ».

En comparaison, un régime exclusivement végane est déconseillé pour les chats.

Des besoins nutritionnels difficiles à atteindre avec une alimentation végane

Afin de s’assurer que des aliments pour chiens et chats répondent bien à leurs besoins nutritionnels, il faut se tourner vers des standards définis par différentes entités. Il y a notamment des normes fixées par l’AAFCO (Association of American Feed Control Officials), une organisation américaine à but non lucratif, d’autres par la Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers (FEDIAF) et d’autres encore par le Conseil national de la recherche des États-Unis (NRC).

Or, une étude brésilienne de 2020, menée sur trois marques de croquettes véganes pour chiens et une pour chats, a montré qu’aucune ne parvenait à atteindre les standards définis par l’AAFCO. Plusieurs comprenaient des excès de zinc et de cuivre, tandis que celle pour les chats n’atteignait pas le taux minimal de protéines et de taurine recommandé. Une autre étude de 2021, menée sur 26 marques de croquettes et de pâtées véganes, a indiqué que seulement quatre d’entre elles respectaient les standards de l’AAFCO (une seule atteignait ceux de la FEDIAF). Et aucune n’était adaptée pour un chat adulte, un chaton ou un chiot (malgré que certaines marques affirmaient le contraire).

Si la nourriture industrielle végane ne parvient pas à satisfaire les besoins nutritionnels des chiens et des chats, qu’en est-il du « fait maison »? Une autre étude brésilienne de 2021, menée à partir d’une centaine de recettes de nourriture pour chiens et chats à faire chez soi, a conclu qu’aucune d’entre elles, qu’elles soient véganes, végétariennes ou à base de viande, ne respectaient les normes de la NRC et de la FEDIAF. Toutes présentaient notamment des déficits en fer ou en zinc. La taurine n’était pas évaluée dans cette étude, mais les recettes véganes et végétariennes pour chats n’atteignaient pas le taux minimal de protéines recommandé.

En bonne santé? Peu de données

En bout de ligne, il faudrait également vérifier l’état de santé des animaux nourris de façon végane, afin de voir si ce mode d’alimentation leur convient en pratique. Toutefois, les données à ce sujet sont très minces.

Une étude de 2022 a par exemple conclu que, selon les propriétaires de chiens nourris de façon végane, leurs animaux semblaient en meilleure santé que ceux nourris avec une alimentation conventionnelle. Les données reposaient cependant sur un simple sondage, effectué auprès de quelque 2600 propriétaires de chiens, dont un tiers avait opté pour une alimentation végane.

Il existe encore moins de données sur les chats véganes : ces derniers étant naturellement carnivores, peu de propriétaires choisissent ce mode d’alimentation.

Verdict

Les chiens semblent plus susceptibles de s’adapter à une alimentation végane, parce que leur métabolisme le permet. Pour la même raison, les chats ont plus de difficultés. Mais les données sont rares pour poser un verdict, dans un sens comme dans l’autre. Avant tout changement alimentaire, il est recommandé de se référer à un vétérinaire professionnel, qui pourra orienter le propriétaire dans sa décision.