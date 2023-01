Le « plus merveilleux » moment de l’année avec The Apology

Ce n’est pas parce que nous attendons la visite du père Noël que nous ne pouvons pas parler de dépression, d’alcoolisme, de viol et de meurtre. Après tout, c’est le temps des Fêtes pour tous, non? Et The Apology, un thriller diffusé en exclusivité sur la plateforme Shudder, spécialisée en films dramatiques et d’horreur, est la preuve que Noël, eh bien, ce n’est pas toujours un cadeau.

Mais trêve de calembours un peu douteux : dans une maison isolée et balayée par les vents et la neige, Darlene (Anna Gunn) se prépare à organiser son premier réveillon depuis 20 ans, date à laquelle sa fille Sally, alors âgée de 16 ans, est disparue sans laisser de traces. Et ces 20 ans passés à se morfondre et à se sentir coupable (Darlene était alors rongée par l’alcoolisme) n’ont pas vraiment aidé notre personnage principal à passer à autre chose.

Bien sûr, il y a cette amitié avec Gretchen (Janeane Garofalo), la voisine, mais toute cette force assez fragile menace de voler en éclats lorsque débarque Jack (Linus Roache), son ancien beau-frère, qui arrive par surprise et ravive toutes sortes de souvenirs.

Dans ce qui est essentiellement un huis clos, Darlene et Jack alterneront entre vérités qui dérangent, moments de violence et événements dramatiques soudains.

Paradoxalement, pour un film qui dure seulement 90 minutes, The Apology tourne malheureusement à vide trop rapidement. Une fois que Jack révèle son horrible geste, on s’attend peut-être à d’autres revirements de situation, mais on n’a jamais droit à cette série de révélations qui pourraient faire en sorte que les cinéphiles demeurent accrochés à leur siège.

Bref, avec une fin relativement prévisible, The Apology ressemble malheureusement à quantité d’autres films du genre, l’aspect Noël en plus. C’est un peu l’équivalent de ce cadeau inintéressant reçu le 25 : on se force pour sourire un peu, mais intérieurement, on sait bien que tout cela sera rapidement oubliable.