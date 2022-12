Le Flex, ou comment transformer votre téléphone en console (ou presque)

Personne ne peut nier l’intérêt des gens pour les jeux sur téléphone intelligent. Les puristes sur console ou sur ordinateur auront beau lever le nez, les appareils Android et iOS attirent des dizaines, voire des centaines de millions de personnes. Et dans un marché où il faut généralement utiliser l’écran tactile de son téléphone (et y répandre une bonne dose de gras de doigts), la compagnie Gamevice propose une solution pas piquée des vers.

Appelé Flex, le gadget en question a quelque chose d’ingénieux : si l’on souhaite utiliser notre téléphone comme une console portative, pourquoi ne pas lui donner les contrôles pour ce faire? Avec l’allure générale d’une manette de Xbox, le Flex est en fait deux sections de cette manette reliées par une bande élastique. En installant le tout de part et d’autre de notre téléphone placé en mode paysage, on se retrouve donc avec quelque chose qui ressemble, eh bien, à une console portative.

Le tout est alimenté par un connecteur USB-C qui permet de brancher le tout dans son appareil Android (l’équivalent existe pour la version iOS), et l’ensemble est même en mesure de s’attacher autour d’un téléphone auquel on a laissé un étui.

Et si la qualité et la taille des boutons et des joysticks ne sont pas exactement les mêmes que sur une manette de Xbox, le résultat est franchement à la hauteur des attentes : la réactivité des boutons est bonne, les joysticks se contrôlent bien sans glisser… On regrette peut-être que les boutons soient plus petits et un peu plus rigides que sur une vraie manette, mais autrement, tout est là, y compris les quatre boutons de gâchette, sur le dessus.

Si ce ne sont pas tous les jeux qui sont compatibles avec cette manette – chose que les fabricants du Flex prennent d’ailleurs la peine de préciser –, dans la plupart des cas, la connexion est immédiate, tout comme la prise en main. On se retrouve donc, par exemple, en mesure de contrôler sans problème une voiture de course. Et sans l’avoir directement testé, il est sans doute envisageable de jouer à de vieux jeu de console, via un émulateur, et de s’en tirer à bon compte.

Faut-il donc dépenser les 100 $ US exigés pour se procurer un Flex? Si vous souhaitez transformer votre téléphone en quelque chose qui ressemble à une console portative, en plus de disposer d’un port audio de 3,5 mm (alors que la plupart des téléphones ont abandonné cette connectivité), alors le Flex est pour vous.

Mais si vous vous rappelez qu’une vraie manette de Xbox fonctionne avec une connexion Bluetooth, et qu’il est donc possible de synchroniser directement le tout avec votre téléphone, le dilemme devient alors bien réel. Surtout que celle-ci est présentement vendue à 60 $ US. Reste alors à se trouver des piles (idéalement rechargeables, en plus d’un chargeur), et le tour est joué. Seul inconvénient, le tout forme alors un ensemble de deux périphériques qu’il serait compliqué de traîner avec soit, à l’extérieur. Le Flex aurait alors un avantage indéniable…