Rembobinage #72 : Andor, saison 1

On aura longtemps espéré une oeuvre, dans l’univers de Star Wars, qui soit clairement destinée aux adultes. Avec, à la clé, non pas seulement des combats entre le Bien et le Mal, mais aussi de la politique, de l’intrigue, des zones d’ombres entre les gentils et l’Empire…

Pour le 72e épisode du podcast Rembobinage, Hugo Prévost et Jean-Philippe Guilbault reviennent sur la première saison de la série Andor, qui répond à toutes leurs attentes, et même plus!

