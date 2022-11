La pleine puissance du wifi avec le routeur AXE75

Devant la déferlante d’appareils dits intelligents qui nécessitent d’être constamment connectés, il est normal que le routeur, la pièce centrale d’un réseau informatique domestique (ou de bureau), soit en mesure d’offrir toujours plus de bande passante, tout en gérant mieux les accès à cette commodité numérique qui n’est disponible qu’en quantités limitées. Avec l’Archer AXE75, la compagnie tp-link fait le pari de l’utilité à long terme.

Une utilité à long terme, oui, que l’on trouve du côté de la norme wifi de sixième génération, ou plutôt sa déclinaison 6E, qui promet une plus grande vitesse et une latence quasi nulle.

Avec une autre technologie embarquée, de son petit nom OFDMA, les utilisateurs sont supposément en mesure de brancher quatre fois plus d’appareils sur ce routeur, le tout en mode sans fil. Car il va sans dire que chez tp-link, comme chez d’autres fabricants, l’ère des multiples ports réseau est presque révolue; là où le modèle C5400X, par exemple, en comptait une dizaine, le nouveau venu de la gamme n’en a que quatre.

Qu’à cela ne tienne, nous en sommes maintenant rendus à l’époque des connexions invisibles; dans le logement de ce journaliste, d’ailleurs, une bonne partie des appareils électroniques utilisent justement le réseau wifi, y compris les trois répétiteurs de signal qui étaient déjà utilisés avant l’installation de ce nouveau routeur, ainsi que deux téléphones.

La télévision intelligente pourrait aussi utiliser le wifi, mais est plutôt branchée avec un bon vieux câble réseau, pour être sûrs d’éviter d’éventuels problèmes de connexion. D’autant plus que le mur situé entre la borne et la télé a la fâcheuse tendance à contenir d’étranges substances qui nuisent à la qualité des signaux sans fil. Et comme un film ou une série télé qui souffre d’un ralentissement de vitesse est l’une des choses franchement horripilantes, dans la vie…

Mais qu’en est-il du routeur lui-même? Outre un design franchement épuré, son installation et sa configuration sont, à l’instar du précédent modèle, particulièrement rapides et simples : il suffit d’installer l’application mobile, puis de remplir certains champs, et éventuellement de se connecter à une page web. C’est d’ailleurs seulement sur cette page web que seront accessibles les options les plus avancées, notamment l’ouverture de ports, une étape essentielle si vous utilisez le service Plex, par exemple, et que vous souhaitez y avoir accès de l’extérieur de votre réseau.

Ce nouveau routeur offre, nous dit-on, des vitesses « deux fois plus rapides » que la norme wifi 6, soit un maximum d’environ 5,5 gigaoctets par seconde. Mais dans les faits, il s’agit d’une vitesse combinée, pour l’ensemble des appareils connectés. Aucun réseau domestique « normal » n’offrira cette bande passante pour un seul destinataire, et il n’existe pas non plus, sur le marché public standard, de forfait internet atteignant cette vitesse.

Cela étant dit, tous ces gigaoctets par seconde peuvent effectivement s’avérer utiles si l’on branche des dizaines d’appareils et de gadgets, et que ceux-ci doivent communiquer entre eux, se connecter à un serveur, télécharger ou téléverser du contenu, etc.

Toutefois, pour profiter pleinement de cette nouvelle vitesse, avec la norme wifi 6E (E pour « étendu »), il faut aussi disposer d’appareils et de programmes compatibles. Et comme cette nouvelle norme n’est pas rétrocompatible, il est fort possible que les appareils de votre réseau domestique ne puissent même pas en profiter.

Ultimement, faut-il se procurer ce nouveau routeur AX75? À 250 $, le produit est peut-être surtout destiné aux passionnés, ou encore à ceux qui disposent bel et bien d’appareils compatibles wifi 6E. Pour les autres, si l’on souhaite demeurer avec la marque tp-link (excellente, au demeurant), le modèle AX3000, un peu plus ancien, fera parfaitement l’affaire… en plus de coûter moitié moins cher.