Bond Touch, une étrange façon de parler de ses émotions

Au tournant des années 2000, avant l’ubiquité des téléphones intelligents, plusieurs compagnies ont tenté de créer des appareils permettant de rester connecté, avec ses proches, voire avec ses abonnés Twitter ou son fil Facebook, mais sans combiner toutes les fonctionnalités d’un Android ou d’un iPhone. Le Bond Touch, produit d’une startup du même nom, propose, lui, d’exprimer ses émotions avec des vibrations.

L’idée paraît relativement simple : un bracelet équipé d’un petit écran tactile et d’un petit moteur permet d’envoyer des séries de « gestes », qui seront à leur tour transposés en vibrations. Ces gestes en question peuvent être associés à une personne en particulier; on peut ainsi bâtir son « réseau » de contacts, à qui il pourrait être possible, avec quelques gestes du doigt, d’envoyer l’équivalent de messages doux ou de pensées tendres.

La première pensée qui nous vient en tête, au moment de configurer le Bonc Touch, est que l’écran tactile est bien souvent rébarbatif. Normal, peut-être, pour une surface si petite. Mais il n’en reste pas moins que cela devient rapidement agaçant.

La deuxième pensée qui vient en tête est : « Pourquoi? » Pourquoi avoir créé un appareil qui ne peut pas envoyer de contenu visuel, vocal ou même écrit, mais seulement des vibrations? Et pourquoi, pire encore, faut-il tout de même être connecté par Bluetooth à son téléphone intelligent, sur lequel on aura – bien sûr – installé une énième application, pour envoyer et recevoir ces « communications »?

Ne pourrait-on pas simplement – avançons ici une hypothèse folle – utiliser ledit téléphone et sa myriade d’applications préinstallées ou faciles d’accès pour communiquer, que ce soit par clavardage, par courriel, par SMS, en vidéo, par téléphone, ou même par emojis?

Qu’est-ce qui est le plus intéressant à recevoir, après tout? Un message disant « Je t’aime » ou l’équivalent de « bzzzt bzzzt bzzzt » sur son poignet?

Et le pire, dans tout cela, c’est que ledit bracelet se vend à 200 $ la paire.

L’entreprise a beau parler de la popularité croissante des emotional wearables, il n’existe aucune situation où ces bracelets seraient plus appropriés que l’utilisation d’un téléphone intelligent. Téléphone intelligent qui, de toute façon, sera forcément à vos côtés…