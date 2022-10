Astéroïde : images d’un impact

Mais même pour ces experts de la chose, la taille du nuage de débris était une surprise, rapporte le New York Times : « nous ne nous attendions pas à voir sortir une aussi grosse colonne de poussière », explique l’astronome John Tonry, de l’université d’Hawaii, et co-directeur d’ATLAS. « En une heure, ce nuage était aussi gros que la Terre. » Les astronomes s’attendent à ce que les débris mettent quelques semaines à retomber sur Dimorphos.

En direct de l’espace

Une série différente d’images est toutefois venue de l’espace et elle est, elle, directement liée à la mission DART. Il s’agit de la petite sonde italienne LICIACube, qui fait à peine la taille d’une boîte à chaussures, et dont la mission était de suivre DART. Son point de vue sur le nuage de débris est donc plus détaillé: ses photos le montrent asymétrique, ce qui pourrait s’expliquer par l’angle avec lequel DART s’est écrasé ou par la morphologie du sol.

D’autres photos sont aussi venues de l’espace, mais plus près de la Terre: les télescopes James-Webb et Hubble. Ce n’était pas évident pour le premier, qui n’est pas conçu pour détecter des objets en mouvement. Mais dans son cas, il est possible que ses instruments permettent d’en apprendre plus sur la composition chimique de l’astéroïde.

Quant à Hubble, il avait la malchance d’avoir la Terre entre Dimorphos et lui au moment de l’impact, mais il a pris des photos ensuite, montrant le nuage de débris en expansion.

En théorie, toutes ces données sur la colonne ou le panache de poussières devraient permettre d’en apprendre davantage sur la structure et la composition de Dimorphos. Mais ultimement, c’est l’impact qu’aura cette collision sur l’orbite de cette « lune » autour de son astéroïde — 11 heures et 55 minutes pour l’instant — qui reste la raison d’être de la mission. Un changement, si petit soit-il, pourrait révéler quelle force serait nécessaire pour détourner de sa trajectoire vers nous un astéroïde — si jamais une telle opération s’avère un jour nécessaire.