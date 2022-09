Le Womanizer édition spéciale Marylin Monroe, ou quand ce ne sont pas que les blondes qui ont du plaisir

Si le statut d’icône culturelle de Marylin Monroe ne s’est jamais démenti, avec les années, celui de personnage féministe et progressiste, lui, a pris davantage de temps à émerger sur la place publique. Mais avec la sortie du film Blonde, qui raconte la vie bouleversée de l’actrice, pourquoi ne pas non plus appliquer cette notion de liberté au plaisir sexuel? Voilà l’idée des gens de chez Lovehoney, qui proposent une édition spéciale de leur vibrateur clitoridien Womanizer.

La compagnie n’est probablement plus à présenter, d’autant plus que l’un de ses produits les plus connus occupe une place importante sur un marché toujours plus saturé destiné à aider les femmes à trouver leur plaisir, que ce soit seules ou avec d’autres.

Quel produit, demanderez-vous? Celui comportant une technologie d’air pulsé qui, lorsque celui-ci est dirigé vers le clitoris, permet de stimuler ce dernier sans qu’un contact physique soit nécessaire. Il ne fait aucun doute, de cette façon, que le Womanizer permet de stimuler cette zone tout à fait sensible de l’anatomie féminine en limitant, du même coup, les risques d’irritation ou de contacts désagréables, comme avec un vibrateur traditionnel.

Avec un bouton d’alimentation et deux autres commandes qui permettent de faire varier l’intensité des pulsations, pas besoin de lire un manuel avant de passer aux travaux pratiques, si l’on peut dire. Et c’est tant mieux, puisque l’on pourra se concentrer sur les forts agréables vibrations que produit l’engin.

Autre avantage, la forme ovoïde du Womanizer est tout à fait appropriée pour son utilisation pendant les moments partagés en agréable compagnie, puisqu’un partenaire masculin, par exemple, ne ressentira aucun inconfort si Madame utilise l’appareil lors de la pénétration.

Bien entendu, on appréciera le fait que le Womanizer est tout à fait étanche, ce qui offre toutes sortes de possibilités, que ce soit sous la douche, dans le bain, dans la piscine, ou ailleurs.

Et pour le recharger, il faudra utiliser un câble disposant d’un embout aimanté, qui s’accrochera aux deux pointes métalliques présentes à l’extrémité de l’appareil. Rien de sorcier, bref.

On peut peut-être se demander pourquoi il serait plus intéressant de se procurer un Womanizer en raison de son édition spéciale Marylin Monroe : la seule différence est une fonction appelée « Afterglow », qui permet de « redescendre » en douceur.

Sans pouvoir déterminer si cet ajout est essentiel ou non, il ne fait pas de doute que le Womanizer demeure un jouet pour adultes tout à fait efficace. Une sorte de classique indémodable… peut-être à l’image de Marylin Monroe, qui sait?