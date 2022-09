Heure supplémentaire S02E01 : travailler moins pour vivre mieux?

“Si seulement je travaillais moins, j’aurais du temps pour …” ça vous dit quelque chose? Et vous, que feriez-vous des heures retranchées de votre semaine de travail?

Alors que les opinions sur la semaine de 4 jours, la journée de 6 heures et le nombre idéal de semaines de vacances annuelles sont multiples, Clarisse, Jani et Gabrielle échangent autour de l’association entre réduction du travail et amélioration de la qualité de vie, dans le cadre de ce premier épisode de la deuxième saison d’Heure supplémentaire.

