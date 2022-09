Quand le Groenland fond en septembre

En temps normal en effet, l’été prend fin là-bas dès le mois d’août, et septembre est le moment où les glaces d’hiver recommencent à se former. Pas cette fois : à partir du 3 septembre, plusieurs journées consécutives de pluie ont accéléré la fonte d’une partie de la calotte glaciaire qui recouvre cette île-continent. Une fonte qui, au final, s’est mesurée en dizaines de milliards de tonnes de glace: il s’agirait de la plus importante fonte survenue en septembre, depuis 40 ans que de telles données sont récoltées. Et certaines stations météorologiques ont enregistré, entre le 3 et le 6 septembre, leurs températures les plus élevées, non pas de septembre, mais de l’année.

Le coupable immédiat : un courant d’air chaud venu du sud, au-dessus de la mer de Baffin et de l’ouest du Groenland.