Tolérance zéro contre les menaces envers les scientifiques

Les universités et les centres de recherche devraient prendre des actions immédiates pour défendre et protéger leurs chercheurs lorsqu’ils font l’objet d’attaques et de harcèlements en ligne. Jusqu’ici, elles ont plutôt réagi à retardement, quand elles ont réagi. C’est du moins ce que leur reproche la revue Nature dans son dernier éditorial.