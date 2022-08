Quand la désinformation sur la COVID ciblait les femmes enceintes

Deux mois avant le tout premier vaccin contre la COVID, en octobre 2020, les chefs de file des mouvements qui étaient d’ores et déjà opposés à la vaccination, avaient identifié une cible : les femmes enceintes. Et leur stratégie a tellement été efficace que, 22 mois plus tard, une majorité de femmes enceintes croient encore que le vaccin est dangereux pour elles.