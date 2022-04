Faire ses courses… sans détruire la planète

Oui, il faut limiter la consommation de plastique, voire tendre à la faire entièrement disparaître. Et il ne fait aucun doute que les sacs d’épicerie et autres objets similaires sont l’une des cibles les plus directes du vaste mouvement de protection de l’environnement. Et dans le vaste maelström de solutions plus ou moins utiles, voilà que débarque BringIt.

Lancée récemment aux États-Unis, BringIt est une compagnie dirigée par deux femmes qui offre une gamme de sacs de transport pouvant notamment servir aux emplettes. Et s’il existe une quantité assez effarante de ce genre de sacs, supposés être plus « verts » que les sacs à usage unique de l’épicerie (d’ailleurs bannis dans leur forme plus mince à Montréal, entre autres, mais encore largement disponibles dans une déclinaison plus épaisse), il apparaît rapidement que la plupart de ces sacs contribuent au problème, plutôt que d’aider à le combattre.

D’abord, une grande quantité de sacs réutilisables sont carrément faits de plastique. Un plastique résistant, certes, mais un plastique malgré tout. Et leur qualité est souvent à l’avenant. Cela n’empêche pas les grandes surfaces de se permettre un peu d’écoblanchiment en vantant leurs sacs « verts » et « meilleurs pour l’environnement ».

Ensuite, il y a les sacs en coton. Cette fois, point de plastique, certes, mais le coton a toujours été une fibre nécessitant d’énormes quantités d’eau dans le cadre de son exploitation. Ce n’est pas pour rien que la mer d’Aral a pratiquement fini de disparaître, après que son eau eut servi à la culture intensive du coton dans la région.

Enfin, un autre problème, c’est la multiplication de ces sacs réutilisables, qu’ils soient en plastique ou en coton. Est-il vraiment nécessaire d’offrir l’un de ces sacs en cadeau lorsque l’on s’abonne à un magazine, par exemple?

Bref, il fallait trouver une idée pour changer les choses, et BringIt s’est tournée vers des sacs fabriqués à partir de fibres de hêtres et d’eucalyptus, deux essences d’arbre qui sont, assure-t-on, exploitées de façon « durable ».

Sans aucun plastique (ni microplastiques), ces sacs nécessiteraient également « 90 % moins d’eau que les sacs en coton », assure encore l’entreprise.

Après avoir utilisé pendant un certain temps le iTKit Shopping System, un nom un peu ronflant pour désigner l’ensemble regroupant tous les sacs présentement vendus par BringIt – un grand sac fourre-tout, un sac à emplettes, ainsi qu’une série de sacs plus petits pouvant servir à transporter des fruits et des légumes, entre autres, le verdict est clair: tous ces sacs sont agréables à utiliser, en plus d’être agréables à l’oeil, avec des tissus particulièrement doux.

Il est un peu étrange d’écrire qu’une entreprise a su suffisamment transformer le concept du « sac » pour que la chose soit digne de mention, mais BringIt propose bel et bien une « expérience » qui fait en sorte que ses produits se démarquent aisément d’autres sacs à emplettes. Et pour 70 $ US, l’ensemble de près d’une dizaine de sacs représente une dépense tout à fait raisonnable. Bien entendu, il est possible de se procurer les sacs de façon individuelle, avec un prix à l’avenant.

En fait, le principal problème auquel pourrait être confronté BringIt est le fait que les produits de l’entreprise pourraient faire en sorte que les autres sacs réutilisables, moins intéressants, se retrouvent soudainement aux ordures…