Les eaux dont le réchauffement est le plus rapide du monde

La température moyenne des eaux de surface en 2021 était ainsi de 12,3 degrés Celsius, contre 12 degrés pour le précédent record, en 2012, selon une compilation des données publiée le 28 mars par l’Institut de recherche du Golfe du Maine, à Portland. Cette « anomalie » s’écarte aussi de la moyenne d’avant 2012 de près de 2 degrés et demi (12,3 contre 10).

Ces chiffres s’inscrivent aussi dans une tendance lourde: depuis deux décennies, ces eaux se sont réchauffées plus vite que celles de 99% des océans (une rare exception se trouve au nord-est du Japon). Une partie de l’explication : le golfe du Maine est peu profond, et le courant chaud provenant du sud a ralenti, ce qui permet aux eaux plus chaudes de rester plus longtemps dans les parties intérieures du golfe.

On désigne comme faisant partie du golfe du Maine une région allant de Cap Cod, au Massachusetts, jusqu’à Cap de Sable, en Nouvelle-Écosse, incluant la baie de Fundy, qui sépare la Nouvelle-Écosse du Nouveau-Brunswick. La région abrite des communautés de pêcheurs, que les vagues de chaleur des deux dernières décennies ont grandement affectées. De nombreuses espèces habituées à des eaux plus froides sont en déclin ou ont migré vers le nord, comme le homard, la goberge ou la plie rouge.

Le macareux, un oiseau marin, est également en déclin, présumément parce qu’il ne trouve plus autant des petits poissons auxquels il était habitué. Jusqu’à récemment, 75% des oisillons de l’île Machias Seal —la plus grosse colonie de macareux du golfe— survivaient jusqu’à l’âge adulte. En 2021, le taux de survie a été de 6%.

La vague de chaleur à l’origine du précédent record, en 2012, est encore désignée sous le nom de « vague de chaleur du nord-ouest de l’Atlantique ». Mais si la tendance se maintient, 2012 pourrait devenir, aux yeux des météorologues du futur, une année plus froide que ce qui risque d’être la future normale.

