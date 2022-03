Rembobinage #49: Close Encounters of the Third Kind

C’est un avion? C’est un oiseau? Non, ce sont des extraterrestres! Cette semaine, Hugo Prévost et Kevin Laforest remontent le temps jusqu’en 1977 pour revisiter Close Encounters of the Third Kind.

Dans le cadre du 49e épisode de Rembobinage, le film classique de science-fiction de Steven Spielberg est examiné sous toutes les coutures, histoire de voir s’il tient toujours aussi bien la route, et si, en 1977, il avait le nécessaire pour se distinguer d’un autre succès culte de la SF, sorti quelques mois auparavant seulement…

