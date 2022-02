Les podcasts, source d’information pour le quart des Américains

Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Dans la foulée du scandale entourant Joe Rogan et son podcast hébergé sur Spotify, où la diffusion d’informations erronées sur la COVID-19 a provoqué un mouvement de boycottage de la plateforme, l’importance de ce médium dans la routine d’information des Américains trouve une importance accrue.

Selon une nouvelle enquête du Pew Research Center, c’est près du quart (23 %) des habitants du pays de l’Oncle Sam qui s’informent, au moins de temps en temps, en écoutant des podcasts.

De fait, le pourcentage d’Américains (à partir d’un groupe de 11 178 adultes sondés entre le 26 juillet et le 8 août 2021, et un autre groupe de 9220 adultes, intérrogés entre le 31 août et le 7 septembre 2020) qui s’informent souvent à l’aide de podcasts est relativement faible, soit à peine 7 %. Il s’agit environ de la moitié de la proportion de gens s’informant « parfois » à l’aide de tels contenus audio (16 %).

Au même moment, 56 % des Américains disent ne « jamais » s’informer de cette manière, une proportion qui a augmenté de trois points de pourcentage entre 2020 et 2021. Pour certains observateurs, cela porte à croire qu’il existe encore de la marge de manoeuvre pour que l’industrie puisse prendre de l’expansion.

Dans sa note d’information, le Pew Research Center ne se penche toutefois pas sur les raisons de cette absence d’intérêt pour le fait de s’informer via des podcasts. Pas plus qu’il n’est question de la fiabilité parfois plus que douteuses de certaines idées, ou encore des faits erronés, voire carrément mensongers, qui sont colportés dans divers podcasts, dont ceux de M. Rogan.

Il va sans dire, cependant, que les podcasts n’ont pas l’apanage du mensonge en ligne, loin de là.

Toujours selon le Pew Research Center, les adultes plus jeunes sont ainsi davantage portés à se tourner vers les podcasts pour s’informer: environ le tiers des 18 à 29 ans agissent ainsi de la sorte au moins « de temps en temps », comparativement à 12 % des 65 ans et plus.

La proportion passe à 29 % chez les 30 à 49, avant de baisser à 18 % chez les 50 à 64 ans.

Le quart des hommes utilisent aussi un podcast pour s’informer au moins de temps en temps, contre 21 % des femmes.

On ne recense pas, non plus, de grande différence entre les divers groupes ethniques, ou encore chez les regroupements politiques, alors que républicains et démocrates sont souvent aux antipodes dans plusieurs situations liées aux médias. L’enquête ne va toutefois pas jusqu’à classer les répondants en fonction des émissions écoutées, ce qui aurait alors pu permis d’établir des différences potentiellement importantes.