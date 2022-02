D’où vient l’eau de notre planète?

L’eau présente sur Terre est incroyablement importante lorsque vient le temps, pour notre planète, d’abriter la vie. Mais d’où vient-elle? Était-elle présente lorsque la planète s’est formée, ou l’eau a-t-elle été apportée par la suite par des météorites ou des comètes venues de loin?

Voilà longtemps que cette question suscite des débats, et des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) estiment avoir trouvé la réponse… En observant des rochers provenant de la Lune.

Depuis la formation du système Terre-Lune à la suite de l’impact de deux corps célestes aux débuts du système solaire, l’histoire de notre planète et de son satellite sont étroitement liées. Et puisque la Lune ne possède pas de plaques tectoniques, ni de système météo, deux processus qui effacent ou obscurcissent des preuves sur Terre, notre lune est un bon endroit pour y chercher des indices sur les débuts de l’eau sur notre planète.

Bien que près de 70% de la surface terrestre soit recouverte d’eau, notre monde est relativement sec, comparativement à plusieurs endroits ailleurs dans le système solaire. Et la Lune est encore plus sèche. Selon l’hypothèse la plus répandue, l’absence relative d’éléments volatils comme l’eau sur la Terre – et plus particulièrement sur la Lune – découlerait de cet impact violent qui a fait disparaître ces éléments.

Mais en examinant la composition isotopique des rochers lunaires, l’équipe de recherche a découvert que les corps célestes impliqués dans l’impact possédaient déjà peu d’éléments volatils avant la collision, et non pas des suites du télescopage spatial.

« La Terre est soit née avec l’eau que nous avons, ou nous avons été frappés par quelque chose qui était essentiellement entièrement de l’eau, avec peu de choses en plus. Cela élimine les météorites ou les astéroïdes comme source d’eau sur Terre, et porte à croire que nous aurions eu cette eau dès le départ », mentionne Greg Brennecka, l’un des coauteurs de l’étude.

En plus de réduire grandement le nombre de sources potentielles d’eau sur Terre, les chercheurs affirment que leurs travaux révèlent que les corps célestes qui sont entrés en collision doivent être venus de l’intérieur du système solaire, et que l’événement n’aurait pas pu se produire plus tôt que la période ayant débuté il y a 4,45 milliards d’années, ce qui rapetisse aussi la période de formation de la Lune.

Selon Lars Borg, le principal auteur de l’étude, « il n’existe que quelques types de matériaux qui auraient pu se combiner pour former la Terre et la Lune, et ils n’étaient pas exotiques – il s’agissait probablement simplement de vastes corps célestes qui se sont formés approximativement au même moment, et qui ont finit par se télescoper un peu après 100 millions d’années suivant la formation du système solaire. Heureusement pour nous, ils sont entrés en collisions ».