Nous sommes finalement entrés dans l’anthropocène

Le mot « anthropocène » a été adopté par ces experts il y a plusieurs années: même aux yeux d’un géologue, pourtant adepte du temps très long, il est clair que notre civilisation a laissé des « marques » qui seront visibles très longtemps et ce, peu importe que notre civilisation existe encore ou non.

Mais comme toute « ère », celle-ci a besoin d’être définie, et le débat a toujours porté sur la date de naissance. Une année ou une époque? Le marqueur doit-il être les particules radioactives laissées dans le paysage par les armes nucléaires? Les cendres résultant de la combustion du charbon à grande échelle? Le plastique dans les sédiments? Faut-il choisir le milieu du siècle — donc, parler « des années 1950 » — ou une date symbolique comme 1945, pour la première explosion atomique?

Le choix deviendra du coup, dans le jargon des géologues, le Point stratotypique mondial: c’est-à-dire la limite entre deux étapes géologiques. Appelés parfois, plus joliment, le clou d’or, ces points ont aussi, en général, un site, quelque part dans le monde, qui sert de référence. Ces « points » ont été déterminés par l’Union internationale des sciences géologiques et la Commission internationale de stratigraphie, cette dernière ayant créé en 2016 le Groupe de travail sur l’anthropocène: c’est lui qui doit publier ses recommandations plus tard cette année. Il n’est toutefois pas impossible que le débat se poursuive en dépit des recommandations.

Les particules radioactives ont l’avantage d’être un « marqueur » plus visible. La combustion des carburants fossiles comme le charbon a « l’avantage », d’un point de vue de géologue, d’avoir un impact sur la planète entière, et un impact qui continuera d’être ressenti par les êtres vivants pendant des milliers d’années.

Pour l’instant, on définit notre ère comme étant l’Holocène, commençant il y a environ 11 650 ans, avec le début du recul des glaciers.