L’électricité, principale source d’énergie consommée au Québec? Faux

Comme on produit beaucoup d’hydroélectricité au Québec, on pense souvent qu’il s’agit de la principale source d’énergie que l’on consomme. Or, ce n’est pas le cas. Le Détecteur de rumeurs explique, chiffres à l’appui.

Électricité produite au Québec

Il est vrai que l’hydroélectricité est la principale source d’électricité produite. Sur les 212 térawattheures (TWh) d’électricité produits au Québec en 2019, 94 % proviennent des installations hydroélectriques, d’après le rapport État de l’énergie réalisé par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Le reste est produit à hauteur de 5 % par les éoliennes et de 1 % par la biomasse et le diesel. Quant à l’énergie solaire, elle ne représente que 0,001% du lot.

Énergie consommée au Québec

Mais du côté de la consommation, c’est différent: l’électricité ne représentait en 2018 que 38 % de l’énergie consommée contre 55 % pour les hydrocarbures (pétrole, gaz naturel, charbon et gaz liquide) et 7 % pour les biocombustibles.

Ces sources d’énergie servent à l’éclairage, au chauffage, à la climatisation des bâtiments (résidentiels, commerces, institutions), au transport (marchandises, personnes), à l’industrie et à l’agriculture.

La part des énergies renouvelables

Toutefois, avec l’électricité et les biocombustibles, 45 % de l’énergie consommée au Québec est renouvelable. C’est mieux que la moyenne canadienne qui est de 16 % selon Ressources naturelles Canada, et mieux que la moyenne des pays de l’OCDE qui est de 11 %, d’après les données de l’OCDE.