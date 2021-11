Séance de test – La surprenante utilité de Ring

Une sonnette est généralement… eh bien, une sonnette: un bouton qui, lorsqu’il est pressé, fait résonner un carillon quelque part dans le domicile. Simple, mais fonctionnel. Pas étonnant, alors, que l’utilisation de la sonnette vidéo et connectée Ring Pro 2 puisse d’abord laisser dubitatif. Cependant, l’efficacité et la facilité d’usage de l’appareil convaincront rapidement les plus réfractaires.

Comme on peut s’en douter, la Ring Pro 2 est d’abord est avant tout une sonnette; lors de l’installation, pas besoin de faire passer davantage de câbles électriques ou d’ajouter du matériel encombrant. En fait, en trois étapes (installation de composantes supplémentaires sur le carillon, installation de la sonnette à l’extérieur et configuration), l’appareil est prêt à l’emploi. Le défi le plus important aura consisté à tenter de trouver le disjoncteur qui permet de couper le courant à la sonnette et le carillon. Un défi un peu absurde, mais dont la conclusion était encore plus étrange: il ne semble exister, chez aucun des voisins de ce journaliste, que ce soit au-dessus ou au-dessous de son logement, de moyen de couper le courant destiné à la sonnette.

Fort heureusement, à l’exception de cet étrange intermède, aucun autre problème n’est venu compliquer le processus. Une fois la Ring Pro 2 configurée à l’aide de l’application mobile (inévitable, bien entendu, mais aussi essentielle pour le fonctionnement de la sonnette), le tout est prêt à l’emploi.

Le fonctionnement est simple: si quelqu’un sonne à votre porte, non seulement le carillon va-t-il résonner chez vous, mais vous recevrez aussi une notification sur votre téléphone intelligent. De là, il est possible d’échanger avec la personne à l’extérieur, à l’aide du micro et du haut-parleur intégré dans la sonnette, ou encore, eh bien, d’aller accueillir votre visiteur.

À l’aide de l’application, justement, il est tout à fait possible de configurer l’apparition de notifications selon vos préférences. De fait, pour ce journaliste, recevoir un message à chaque fois qu’une personne passait devant la caméra de la sonnette, le tout sur une rue passante, a nécessité de diminuer d’un cran le niveau de « vigilance » de l’appareil. Il faut toutefois noter que la qualité de la vidéo captée par la caméra – il existe un mode « direct » où vous pouvez observer ce qui se passe en temps réel – est franchement impressionnante, surtout pour un objectif de cette taille.

Ring offre d’ailleurs une option pour sauvegarder, à plus long terme, des périodes d’enregistrement vidéo en direct. Il est ainsi possible, sur le web, de tomber sur des séquences publiées par des internautes qui dénoncent qui des voleurs de colis, qui des livreurs qui bâclent leur travail, ou encore carrément des cambrioleurs.

Le logiciel permet aussi de délimiter un espace qui peut détecter si des livreurs déposent des colis à l’extérieur, et ainsi envoyer une notification en ce sens. Une option que l’on imagine bien utile, mais encore une fois, sur une rue passante (et même moins passante), un colis laissé sur le trottoir est synonyme de vol dans les minutes qui suivront. Pour assurer la tranquillité d’esprit, il faut plutôt compter sur ses voisins… ou s’équiper davantage avec un système permettant aux livreurs d’entrer brièvement chez soi pour déposer leurs paquets à l’intérieur. À chacun ses préférences.

La sonnette vidéo connectée Ring Pro 2 est un appareil franchement efficace et particulièrement utile, surtout si le consommateur envisage d’installer d’autres équipements de domotique ou de surveillance, d’utiliser l’assistant vocal Alexa pour contrôler le tout, etc.

Reste la question du prix: à 325$ l’unité, sans le répétiteur de signal wifi, ni l’appareil d’assistance personnelle Echo, tous deux proposés en option, la sonnette est évidemment plus chère qu’un modèle de base. Mais il faut aussi reconnaître qu’entre les deux, c’est le jour et la nuit en matière de fonctionnalités et d’usage. Et pour quiconque souhaite une maison plus « connectée », la Ring Pro 2 est un excellent choix.